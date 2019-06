Slovenijo na SP zastopajo Gašper Ovnik, ki je zadel tudi odločilen met za dve točki proti Litvi, Anže Srebovt, Simon Finžgar in Adin Kavgić. Foto: Twitter Košarkarska zveza Slovenije

Slovenska četverica je uvod v svetovno prvenstvo začela s tekmo proti reprezentanci Kitajske. Slovenski košarkarji so dogajanje nadzorovali od prve do zadnje minute in z odločno igro v napadu popolnoma nadigrali Kitajce. Adin Kavgić in Simon Finžgar sta z atraktivnimi potezami držala visoko prednost Slovenije.

"Na začetku so začeli fizično, kar smo tudi pričakovali in se na to dobro pripravili. Kar smo se dogovorili, smo na igrišču tudi izvedli in z zmago otvorili nastope v Amsterdamu,” je po tekmi povedal Gašper Ovnik.

Svojo drugo tekmo so igrali proti veliko mlajši, a manj izkušeni reprezentanci Litve. Litovci so po zaostanku z 8:3 zaigrali agresivneje v obrambi, kar je vodilo v nekaj zgrešenih metov slovenskih košarkarjev. Po izenačenju na 8:8 sta se ekipi ves čas izmenjavali v vodstvu, Litovci pa so dobri dve minuti pred koncem igralnega časa z metom za dve točki prišli do vodstva, 19:18. Anže Srebovt je po dobro izvedenem napadu izenačil izid na 19, nato pa so Litovci s posrečenim metom ponovno povedli za točko. Že v naslednjem napadu pa je izkušeni Ovnik z neverjetnim metom za dve točki (pogledate si ga lahko na levi) z 21:20 prinesel zmago Sloveniji.

"Litovci so zelo neugodni pod košem, prav tako pa so dobri strelci z razdalje. Na srečo nas je rešil neverjetni met Gašperja in prvi dan smo zaključili z dvema zmagama," je povedal Srebovt.

V petek proti Franciji in Katarju

Slovenija se bo v petek za napredovanje v četrtfinale pomerila z reprezentancama Katarja in Francije. Danes so na njuni medsebojni tekmi z 21:13 zmagali Francozi, ki pa so pred tem izgubili tekmo proti Litvi (21:17). "V petek nas čaka zelo težka preizkušnja, Francija in Katar sta odlični ekipi z zelo dobrimi posamezniki. Mi smo pripravljeni in upajmo na najboljše," je še povedal Srebovt.

Slovenija je po dveh zmagah trenutno na prvem mestu v skupini C, v morebitnem četrtfinalu pa se bodo Slovenci križali s skupino A.