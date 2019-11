(14 točk).

Pri Mornarju je največ točk dosegel Jacob Pullen (17 točk), pri Cedeviti Olimpiji pa je bil najbolj razpoložen Codi Miller-McIntyre (14 točk). Foto: Mornar/Media Pro

Prvi polčas je v celoti pripadel slovenskim podprvakom (29:42), drugi pa črnogorskim podprvakom, ki so pred domačimi navijači proslavili tretjo zmago v jadranski ligi.

Olimpija povedla z 2:16

Zmaji so odlično začeli tudi tokratno srečanje v jadranski ligi, po skoraj šestih minutah igre so vodili za 14 točk (2:16). Mornar je nato zaigral bolje, do konca 1. četrtine je prepolovil zaostanek (15:22).

V drugi četrtini je ljubljanska ekipa spet hitro povedla z dvomestno prednostjo (17:27), ob polčasu je imela 13 točk naskoka (29:42).

Polom v drugem polčasu

Zmaji so visoko razliko zapravili v tretji četrtini. Mornar je z učinkovitim napadom in dobro obrambo ta del igre dobil s 27:14. Ko je nekdanji zmaj Damir Markota zadel trojko, je bil izid po dolgem času izenačen (56:56).

V zadnji četrtini so gostitelji po trojki Antabie Wallerja prvič na tekmi povedli (59:58). Po novi trojki Markota pa so povišali vodstvo (64:60). A tu se Črnogorci niso ustavili, po štirih zaporednih točkah Dereka Ryana Needhama so vodili za 9 (71:62). Zmaji se niso uspeli zoperstaviti razigranemu Mornarju, ta je po trojki razpoloženega Needhama dobro minuto pred koncem vodil za 12 točk (76:64).

Boatrighta napadel domač navijač

Poraz Olimpije je bil tako neizogiben, vlekle pa so se zadnje sekunde. Igralca Cedevite Olimpije Ryana Jamarja Boatrighta je namreč tri sekunde pred iztekom časa napadel domači navijač. Sodniki so najprej izpraznili tribuno z navijači, po 15-minutnem premoru pa se je tekma končala s prostima metoma zavoljo tehničnih napak in izključitev.

Rimac: Zelo težek poraz

Slaven Rimac, trener Cedevite Olimpije: "V prvem polčasu smo na parketu počeli vse, kar smo morali in želeli. Po glavnem odmoru smo nato nehali teči in početi stvari, ki so delovale v prvem delu tekme. Padli smo v igri in nehali igrati v obrambi. Ko smo bili pod pritiskom rezultata, smo nato zaigrali nervozno. Tekma je bila zelo podobna nekaterim prejšnjim. Zame kot trenerja je to zelo težek poraz."

LIGA ABA

5. KROG

MORNAR - CEDEVITA OLIMPIJA

77:70 (15:22, 14:20, 27:14, 21:14)

Pullen 17, Needham 13, Raley-Ross 11, Waller in Luković po 10, Markota 9, Bjelica 5; Miller-McIntyre 14, Boatright 13, Murić 11, Simonović 10, Hopkins 9, Stipanović 7, Zirbes 4, Blažič 2.

Ob 20.00:

PARTIZAN - FMP

Odigrano v petek:

KRKA - KOPER PRIMORSKA

71:89 (13:23, 15:22, 24:32, 19:12)

Jošilo 20, Cosey 15, Lapornik 9; Harris 23, Holt 12, Čakarun in Šiško po 11.

Nedelja ob 12.00:

MEGA BEMAX - BUDUĆNOST

Ob 18.00:

CIBONA - CRVENA ZVEZDA

Ob 20.00:

IGOKEA - ZADAR