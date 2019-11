Žan Mark Šiško v povprečju v Ligi ABA dosega več kot deset podaj na tekmo. Foto: www.alesfevzer.com

Košarkarji Kopra Primorske nadaljuje v imenitnem ritmu. V Ligi ABA so vknjižili četrto zmago zapored, ko so suvereno opravili s Krko v Novem mestu (71:89). Proti slovenskim klubom niso izgubili že vse od 12. februarja, že v naslednjem krogu jadranskega tekmovanja pa jih čaka nov slovenski dvoboj, saj bodo gostili Cedevito Olimpijo. "Od samega začetka smo kontrolirali tekmo in prvih 20 minut odigrali vrhunsko obrambo. Na začetku drugega polčasa smo male slabše začeli in dovolili, da se je nasprotnik malce razigral. Toda bili smo odlični v napadu, kar nam je omogočilo mirno končnico. Fantom bi le čestital za novo zmago," je bil zadovoljen Jurica Golemac.

Šiško ne preseneča Golemca

Njegovi varovanci so klonili v uvodnem krogu Lige ABA, ko jih je nadigrala Crvena zvezda, nato pa so se izkazali z zmagami nad Partizanom, Budućnostjo in Mornarjem. "Želeli bi si vseh pet zmag (smeh, op. a.), a realno ni nihče pričakoval niti teh štirih. Dobro in marljivo delamo. Nekateri fantje so že tretjo sezono skupaj. Dobro delo se poplača in videti je, da smo pri tem res uspešni. Vendar poudarjam, da je to šele začetek in marsikatera stvar se lahko še zgodi. Moramo še kar nekaj stvari popraviti, da ostanemo na tej ravni," je dodal koprski trener.

Obenem so dobili tudi vse tekme državnega prvenstva. V Novem mestu so le potrdili, o čemer zdaj piše in poroča že vsa regija, ki jo Koper Primorska navdušuje z rezultati in predvsem z izvrstnimi predstavami. Tudi na parketu dvorane Leona Štuklja so bili tigri namreč videti kot ekipa z repom in glavo, ki igra izvrstno košarko. Šiško, prvi 'play' koprskega moštva, je imel ves čas kontrolo nad štirimi soigralci na igrišču in hkrati vso tekmo vajeti igre v svojih rokah. "Res me ni presenetil, da tako igra tudi na tej ravni. Niti malo me za tega fanta ni skrbelo, da se ne bi znašel na taki ravni. Lahko vam le rečem, da res predano dela in se pripravlja na tekme. Ko govorimo pred tekmami, je edini, s katerim ni nikoli nobenih težav," je o svoji podaljšani roki na parketu povedal Golemac.

S Šiškom na parketu Primorska boljša za 28

Na vprašanje, kaj za trenerja pomeni imeti takega organizatorja igre, je odgovoril le: "4:1 razmerje letos in štiri lovorike lani." Tigri nadaljevanje zgodbe o uspehu, ki so jo spisali lani z osvojitvijo vseh lovorik, ki so bile na voljo, pišejo tudi med jadransko elito. Drugo sezono zapored so slovenski klub, ki igra najlepšo košarko. Verjetno trenutno igrajo celo najlepšo v regiji, igra pa se vrti okoli trenutno najboljšega "playmakerja" v Ligi ABA – Žana Marka Šiška.

Lance Harris je ujel izvrstno strelsko formo. Foto: www.alesfevzer.com

Tudi tokrat je bil izvrsten. Statistično prvi mož srečanja je bil sicer Lance Harris, ki je potrdil izvrstno strelsko formo. Američan je bil MVP zadnjega kroga jadranske lige, proti Krki pa je ob fantastičnem metu – 4/4 za dve in 5/6 za tri – prispeval 23 točk ter zbral indeks 27. 23 je znašal indeks Šiška, ki je še izboljšal svoje povprečje podaj. Trenutno je z naskokom najboljši podajalec v ligi, v Novem mestu pa jih je podelil kar 12. Tako preprosta je videti košarka, ko soigralci po "pick and rollih" in lepih podajah 22-letnega Ljubljančana zaključujejo akcije. Dvojni dvojček je dopolnil z 11 točkami, ob tem je ujel tudi sedem odbitih žog. Ko je bil na parketu, so bili gostje skupno boljši kar za 28 točk.

"Moja naloga je, da kot organizator igre nadziram igro, gledam in analiziram, kaj se dogaja na terenu. Ves čas moram biti osredotočen. Res smo zelo uigrani in imamo odlično kemijo, kar je naša največja moč. Dobro se razumemo. Letos smo dobili še nekaj kakovostnih igralcev, ki so se odlično vključili v moštvo. Kar se tiče uigranosti, smo glede na lani naredili še korak naprej. Moramo pa popraviti tiste malenkosti v igri. Načeloma dobro igramo tako v obrambi kot v napadu, a tisto, kar loči dobre ekipe od odličnih, so te malenkosti," je dejal Šiško, ki je ob visoki prednosti presedel skoraj vso zadnjo četrtino.

Krka išče novega prvega centra

Ta je bila ob suvereni igri Kopra Primorske zgolj formalnost. Krka trenutno preprosto ni ekipa, ki bi se lahko enakovredno kosala s tako kakovostnim moštvom, kot je koprsko. Za nameček so v Novem mestu ostali še brez prvega centra, saj je odšel Gani Lawal, ki ni bil zadovoljen na Dolenjskem. Kot je povedal novomeški trener Simon Petrov, iščejo novo moč pod obročem, a za zdaj prihod okrepitve še ni blizu: "Manjka nam prvi center. Mislim, da bo potem tudi naša slika na igrišču drugačna. Cilj je, da to čim prej opravimo."

Golemac se je bal gostovanja v Novem mestu

Krka je letos že dosegla dve jadranski zmagi. V Zadru je opravila tisto, kar mora, nato pa poskrbela za veliko presenečenje, ko je v Novem mestu na kolena spravila Crveno zvezdo. Toda te velike zmage dolenjski košarkarji niso nadgradili in nadaljevali na krilih nje, ampak so sledili trije visoki porazi – najprej v Podgorici, potem celo na Polzeli in zdaj še proti Primorski: "Ne bi rekel, da smo padli niti se dvignili po Zvezdi. Ne v Podgorici ne proti Primorski nismo prišli do prave igre. Igrali smo proti dvema zelo kakovostnima nasprotnikoma, ki sta oba pokazala svojo moč. Mi svoje nismo, pričakujem pa, da jo bomo na naslednjih tekmah."

"Na Polzeli ni bilo nič narobe. Res sem želel zmagati to tekmo proti Primorski in sem tako želel spočiti te starejše in izkušene igralce. Dal sem več priložnost mladim, da se razvijajo. To je bil pač rezultat tega. Trenutno te mladi igralci ne morejo nositi takšnega bremena," je pristavil Petrov.