Zadnja dirka sezone bo prihodnjo nedeljo na Kitajskem. Foto: HRC

Dirka je potekala prav na dan, ko letošnji svetovni prvak praznuje svoj 23. rojstni dan. A kakšnega posebnega darila si sam ni privozil, pravzaprav je imel ves konec tedna precej smole in je bil v vsaki od voženj tudi na tleh, tako da je šele drugič v sezoni ostal brez stopničk.



Že sobotne kvalifikacije se zanj niso razpletle dobro, saj je grdo padel in si pokvaril dobro izhodišče, na koncu je bil le 12.



V prvi vožnji so bili najboljši Nizozemec Jeffrey Herlings, Latvijec Pauls Jonass in še en Nizozemec Glenn Coldenhoff, Gajser pa je po dobrem začetku, ko je vozil v skupini vodilnih, padel in zdrsnil v ozadje. Moral se je prebijati s 14. mesta, na koncu je precej tekmecev ujel in prehitel ter se prebil do šestega, višje pa ni mogel.



Nekoliko bolje je bilo v drugi vožnji, a tudi v tej ni šlo brez padca. Tokrat je v enem od zavoju zdrsnil na bok, izgubil eno mesto, potem pa spet privozil nazaj na tretje. Tam je tudi ostal do konca dirke, pred njim sta bila Herlings in Coldenhoff.



V SP-ju ima Gajser, ki si je naslov svetovnega prvaka zagotovil že avgusta, zdaj 744 točk, v boju za drugo mesto v sezoni pa je drugi Švicar Jeremy Seewer s 542.

V Turčiji je nastopil tudi Jan Pancar, ki je v šibkejšem razredu MX2 prvo vožnjo končal na 20. mestu, drugi pa na 17., kar mu je skupno na dirki prineslo 19. mesto in štiri nove točke. Zmagal je svetovni prvak Španec Jorge Prado.

Prva vožnja: 1. J. HERLINGS NIZ 25 2. P. JONASS LAT 22 3. G. COLDENHOFF NIZ 20 4. J. SEEWER ŠVI 18 5. G. PAULIN FRA 16 6. T. GAJSER SLO 15 Druga vožnja: 1. J. HERLINGS NIZ 25 2. G. COLDENHOFF NIZ 22 3. T. GAJSER SLO 20 4. I. MONTICELLI ITA 18 5. P. JONASS LAT 16 6. G. PAULIN FRA 15