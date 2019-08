Gajser je po letu 2016 še drugič postal svetovni prvak v elitnem razredu motokrosa MXGP. Ptujčan je v letošnji sezoni dobil devet od 16 dirk, do konca sezone pa sta še dve preizkušnji.

Navdušeni navijači so v središču Maribora pozdravili Tima Gajserja. Foto: BoBo

Sezona je kot iz sanj. Boljše se ne more doživeti.

Gajser je po drugem naslovu svetovnega prvaka popoldne strnil vtise na novinarski konferenci v mariborski mestni hiši Rotovž. Slovenski junak je pred medije prišel utrujen, a dobro razpoložen: "Sezona je res dejansko kot iz sanj. Boljše se skoraj ne more doživeti, skoraj na vsaki sem stal na stopničkah, le ene so se mi izmuznile. A še ni konec, čakata nas še dve dirki."

Tim Gajser je po letu 2016 drugič postal svetovni prvak v elitnem razredu. Foto: HRC

Odločilno za naslov dobre priprave, zdravje in uživanje

Že dolgo je bilo jasno, da mu bo naslov težko kdo odvzel, saj je prednost celotno poletje pridno povečeval, a morda je bilo najtežje narediti prav zadnji korak. "Glavni cilj je osvojen, zelo zelo sem zadovoljen, lahko grem samo sproščeno oddirkat, tako kot znam." O tem, kaj je bilo odločilno za naskok na letošnji naslov, pa je dejal: "Že v pripravljalnem obdobju sem naredil ogromno sprememb. Treningi so potekali dobro, ostal sem zdrav čez zimo. Potem sem prvih nekaj tekem delal napake, čeprav je bila hitrost prava. Po Mantovi pa sem si rekel, da je treba na tekmi uživati, tako kot vozim na treningu."

Motivacije nikoli ne zmanjka. Naslednje leto bom skušal ubraniti naslov.

Sezone še ni konec, takoj po zadnjih dveh dirkah SP in pokalu narodov bo šel še v ZDA na pokal Monster Energy. Nato pa se bo že kmalu usmeril k sezoni 2020. "Motivacije nikoli ne zmanjka. Po vseh uspehih in osvojitvah naslovov naslednje leto še ostajam v Evropi in v MXGP in bom naredil vse, da bom skušal ta naslov ubraniti. Pripravljen sem na to."

Vsak naslov ima težo

Dejal je, da je težko primerjati oba naslova v kraljevskem razredu iz let 2016 in 2019. "Vsak naslov ima težo, za vsakega je treba trdo garati. Po dveh letih, ko sem imel težave s poškodbami in ni steklo, kot bi želel, letos dosti bolj cenim vse. Moral sem iti skozi vse slabe trenutke, sem pa zelo hvaležen in vesel, da mi je to uspelo."

Ključ do uspeha: vztrajanje in vizija

Gajser je tudi razkril recept zmagovalne miselnosti: "Da sam sebi dokažem, da če se pobereš, vztrajaš in imaš vizijo, lahko prideš na vrh in to mi je uspelo."

Zbrane je Gajser, kot vedno prijazen in odprt, nasmejal tudi s priznanjem, da kot dvakratni svetovni prvak še nima izpita kategorije A za vožnjo z motorjem. A morda se bo tudi to v bližnji prihodnosti spremenilo. "Do zdaj nisem čutil potrebe po tem. Zdaj pa se s Špelo včasih meniva, da bi kam lahko šla z motorjem. Mogoče pa res naslednje leto. Bomo videli ..."

Predsednik AMZS Breznik: To je višek vsega

Predsednik krovne zveze AMZS Anton Breznik tudi ni skrival zadovoljstva ob velikih uspehih. "Letos praznujemo 110. obletnico delovanja, jaz pa imam privilegij, da jo vodim v času največjih uspehov v motokrosu. To, kar doživljamo zdaj, je višek vsega. AMZS si ne namerava prilastiti zaslug za Timove zmage, je pa poskrbela za okolje za razvoj teh mladih fantov."

Novinarska konferenca Tima Gajserja v mestni hiši Rotovž