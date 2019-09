Gajser je v turškem Afyonkarahisarju dobro začel in prvih deset minut na kvalifikacijski preizkušnji vodil, nato pa je padel in zdrsnil v ozadje. Na koncu je iztržil 12. mesto. V ospredju se je do najboljšega položaja prebil Coldenhoff, za njim sta kvalifikacije končala rojak Jeffrey Herlings in Švicar Jeremy Seewer.

Tim Gajser si je že štiri dirke pred koncem svetovnega prvenstva zagotovil drugi naslov svetovnega prvaka v najelitnejšem razredu MCGP. Foto: BoBo

Turška preizkušnja je na koledarju dirk 17. po vrsti. Gajser je lani na tem prizorišču osvojil drugo mesto. V tej sezoni je skupni seštevek že odločen, odprt pa je še boj za drugo mesto. Zanj se borijo Seewer, Francoz Gautier Paulin, Coldenhoff in Švicar Arnaud Tonus. Paulin je bil danes peti, Tonus pa 15.

Skupno ima po 16 dirkah Gajser 709 točk, Seewer 511, Paulin 468, Coldenhoff 446 in Tonus 443. Po dirki v Turčiji bo prihodnji teden na sporedu še zadnja preizkušnja SP-ja v Šanghaju, 29. septembra pa še prestižna dirka za pokal narodov v Assnu.

V razredu MX2 tudi Jan Pancar

Na dirki v Turčiji v šibkejšem razredu MX2 nastopa tudi Jan Pancar; današnje kvalifikacije je končal na 21. mestu, dobil jih je Španec Jorge Prado, ki si je naslov prvaka tudi že zagotovil že pred koncem sezone.

V elitnem razredu bosta vožnji v Afyonkarahisarju v nedeljo ob 13. in 16. uri, v MX2 pa uro pred preizkušnjama v močnejši kategoriji.