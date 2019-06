Tim Gajser vodi v svetovnem prvenstvu. Foto: HRC

Najhitrejši v prvi vožnji je bil aktualni svetovni prvak Nizozemec Jeffrey Herlings, ki se je na zadnji postaji vrnil v karavano po težki poškodbi. Najboljši slovenski motokrosist je imel po treh zaporednih zmagah na zadnjih treh dirkah, ko je tudi prevzel vodstvo v skupni razvrstitvi, v sobotnih kvalifikacijah smolo in jih po padcu končal šele na 18. mestu.

Gerčar osvojil 26. mesto

S šestim mestom je Gajser še ohranil osem točk naskoka v svetovnem prvenstvu pred Italijanom Antoniem Cairolijem, ki je bil v prvi vožnji tretji. Med njim in zmagovalcem Herlingsom je končal še Švicar Arnaud Tonus. Drugi slovenski predstavnik v elitnem razredu v Latviji Klemen Gerčar je ostal brez prve točke v sezoni, prvo vožnjo je končal na 26. mestu.

Prva trojica osvojila po 40 točk

Na drugi vožnji se Herlings ni pojavil na štartu, Cairoli je kmalu padel, kar je pomenilo, da bo Gajser najbrž lepo povečal skupno prednost. Dolgo je vozil na drugem mestu, dobrih pet minut pred koncem rednega dela vožnje je smuknil mimo Jeremyja Seewerja in na koncu celo zmagal v seštevku obeh voženj. Drugo mesto je osvojil Romain Febvre, tretjega pa Tonus, prav vsi so osvojili po 40 točk. Gerčar je bil to pot 25. Za Gajserja je to šesta zmaga v sezoni in četrta zapored, pred Cairolijem ima zdaj 33 točk prednosti.

VN Latvije