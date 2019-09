Turk je za Rusom zaostal minuto in 20 sekund, kot najboljši Slovenec pa je pred njim na drugem in s tem z zmago v DP končal Boštjan Avbelj (Škoda Fabia R5), ki je za zmagovalcem zaostal minuto in devet sekund. Pred Turkom je imel 11 sekund naskoka.

Rok Turk je tretjič zapored postal državni prvak. Foto: www.alesfevzer.com

Rus je predlanski zmagi na novogoriškem reliju tako dodal še letošnjo, čeprav je tokrat prvič vozil Volkswagnov dirkalnik. Lanski zmagovalce Čeh Ondrej Bisaha (Ford Fiesta R5) je bil tokrat četrti, a že več kot minuto za Turkom.

Tretji naslov za Turka

Med domačimi dirkači sta na vrhu pričakovano končala Avbelj in Turk, ki sta letos zmagala na vseh relijih v konkurenci slovenskega DP. Avbelj je poleg današnjega dobil še velenjskega, Turk pa Vipavo, Ino Delto na Hrvaškem in Železnike. Dve dirki pred koncem sezone (Poreč, Idrija) ima tako Turk že dovolj veliko prednost, da je naslovoma iz let 2017 in 2018 dodal še enega.

Na štartu 99 posadk

Na reliju Nova Gorica, ki je tokrat doživel osmo izvedbo, je startalo 99 posadk, med njimi je bilo tudi 13 dirkalnikov razreda R5, do cilja jih je prišlo 72.

V deseterici razen Turka in Avblja ni bilo slovenskih dirkačev, so se pa zvrstili tik za njo. Slovenci so zasedli mesta od 11. do 19., za Avbljem in Turkom pa so bili v DP v vrhu še Aleks Humar (Ford Fiesta R2), Aleš Zrinski (Peugeot 208 T1) in Tim Novak (Opel OPEL Adam R2).

V okviru relija Nova Gorica so tokrat izvedli tudi Eco reli za vozila z alternativnimi pogonskimi viri, ki je prvič štela za pokal krovne zveze Fie. Zmagal je Avstrijec Walter Fuzzy Kofler (audi e-tron quattro), najboljši Slovenec je bil na skupno petem mestu Franko Špacapan (hyundai kona electric).