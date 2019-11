Oglas

Jorge Lorenzo bo v nedeljo odpeljal svoj zadnji krog. Foto: Reuters

Odločitev je sporočil pred dirkaškim koncem tedna v Valencii, kjer se bo v nedeljo končala letošnja sezona. Letos je daleč od odlične forme, saj je osvojil vsega 25 točk, kar ga uvršča na 19. mesto.

Na vrhuncu kariere je bil v letih 2010, 2012 in 2015, ko je postal svetovni prvak v razredu MotoGP, predtem je bil dvakrat najboljši še v razredu do 250 ccm (v letih 2006 in 2007).

V dolgi karieri, ki jo je začel leta 2002 v razredu do 125 ccm, je zbral 152 uvrstitev na stopničke in 68 posamičnih zmag (od tega 47 v elitnem razredu).