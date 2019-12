24-letni branilec Ramy Bensebaini je bil nepričakovani junak na Borussia Parku. Foto: Reuters

Prvič po 24 letih je Borrusia pričakala Bavarce na vrhu lestvice. Trener Marco Rose se je odločil, da Breela Embola in Patricka Herrmanna, ki sta blestela v zadnjih tednih, na začetku pusti na klopi. To je bila odlična taktična poteza, saj sta v vlogi rezervistov poživila igro v zadnje pol ure.

Borussia iz Mönchengladbacha je vseh pet naslovov nemškega prvaka osvojila v sedemdesetih letih (1970, 1971, 1975, 1976 in 1977). Tako dobre ekipe ni imela že desetletja in apetiti so zelo narasli. Športni direktor Max Eberl je sestavil močno zasedbo in pripeljal trenerja Marca Roseja iz Salzburga. Foto: Reuters

Bayern iz izjemnih priložnosti ni zadel niti enkrat

V prvem polčasu je imel Bayern ogromno premoč in pravi čudež je bil, da se mreža gostiteljev ni zatresla. Robert Lewandowski je zapravil dve veliki priložnosti v uvodne četrt ure. To je bila že tretja zaporedna tekma, ko Poljak ni zadel. V 27. minuti je Joshua Kimmich streljal z roba kazenskega prostora, žoga je vratarju Yannu Sommerju ušla, a jo je uspel zaustaviti na črti gola. Gostitelji so bili popolnoma nemočni, razmerje v strelih na vrata po 45 minutah je bilo kar 1:13.

Spretni Perišić poskrbel za vodstvo

V 49. minuti je Thomas Müller podal do Ivana Perišića (že v 20. minuti je zamenjal poškodovanega Corentina Tolissoja), ki je s 25 metrov streljal z levico iz obrata, Sommerja je ujel na napačni nogi. Žoge se je sicer še uspel dotakniti, a je končala v mreži.

Borussia se je prebudila po uri igre

Takoj po vodilnem zadetku so se Bavarci odločili za precej manj napadalno taktiko. Rose je v igro najprej poslal Embola, ki je takoj poživil igro. Po uri igre je Jonas Hofmann podal iz kota, obramba gostov pa je pozabila na Bensebianija, ki je popolnoma neoviran z glavo izenačil.

Bensebaini kaznoval neumnost Martineza

Bayern ni več našel prave igre in vse je kazalo na delitev točk. V sodnikovem dodatku je Joshua Kimmich slabo izbil žogo, pritekel je Marcus Thuram, Javi Martinez pa ga je nespretno pokosil v kazenskem prostoru. Francoz je bil precej levo od Manuela Neuerja in težko bi ga nevarno ogrozil, rezervist Martinez pa je nepotrebno uporabil drseči štart. Zadel je žogo, a tudi Thurama. Prejel je drugi rumeni karton in s tem seveda rdečega.

Ivan Perišić je dosegel edini zadetek za Bayern. Če Lewandowski nima svojega dne, so Bavarci takoj v težavah. Foto: Reuters

V zadnjih tednih je Borussia zapravila kar tri enajstmetrovke, zato je tokrat streljal Bensebaini. Z močnim strelom z levico je ukanil Neuerja za veliko zmago in na Borussia Parku sanjajo o prvem naslovu prvaka po letu 1977.

Flick: Položaj trenutno res ni dober

"Priigrali smo si veliko priložnosti. Če na taki tekmi ne dosežeš zadetka, se vse obrne v drugo smer. To se nam je zgodilo že drugi teden zapored. Zadovoljen sem s prvimi 60 minutami, po izenačenju pa je Borussia dokazala, da je zasluženo na prvem mestu lestvice. Seveda sem jezen, ker smo prejeli zadetek iz najstrožje kazni v sodnikovem dodatku. Na zadnjih dveh tekmah smo bili precej boljši, osvojili pa nismo nobene točke in položaj trenutno res ni dober," je poudaril trener Hansi Flick, ki je na klopi Bayerna začel s štirimi zmagami in razliko v zadetkih 16:0, v zadnjih dveh krogih pa je doživel grenka poraza.

14. krog:

EINTRACHT - HERTHA 2:2 (0:1)

Hinteregger 65., Rode 86.; Lukebakio 30., Grujić 63.

BORUSSIA (D) - FORTUNA DÜSSELDORF 5:0 (1:0)

Reus 42., 69., Hazard 58., Sancho 63.,74.

RB LEIPZIG - HOFFENHEIM 3:1 (1:0)

Werner 11., 52./11-m, Sabitzer 83.; Bičakčić 89.

Kampl (RB Leipzig) je poškodovan.

BORUSSIA (M) - BAYERN 2:1 (0:0)

Bensebaini 60., 92./11-m; Perišić 49.

RK: Javi Martinez 91./Bayern

Borussia (M): Sommer, Lainer, Ginter, Elvedi, Bensebaini, Zakaria, Benes (58./Embolo), Hofmann, Stindl (85./Raffael), Plea (64./Herrmann), Thuram.

Bayern: Neuer, Kimmich, J. Boateng (68./Javi Martinez), Alaba, Davies, Thiago, Goretzka, Tolisso (20./Perišić), Müller, Coman, Lewandowski.

Sodnik: Marco Fritz

FREIBURG - WOLFSBURG 1:0 (0:0)

Schmid 85.

AUGSBURG - MAINZ 2:1 (1:1)

Richter 41., Niederlechner 65./11-m; Öztunali 15.

Danes ob 18.30:

BAYER LEVERKUSEN - SCHALKE

Nedelja ob 15.30:

UNION BERLIN - KÖLN

Ob 18.00:

WERDER - PADERBORN