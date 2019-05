Claudio Pizarro, ki je devet let igral za Bayern, je Dortmundčanom odščipnil dve točki v boju za naslov. Foto: Reuters

Bavarci so 24. novembra zaostajali ogromnih devet točk za Dortmundčani, Niko Kovač pa je sedel na majavem stolčku. Spomladi se je zgodba popolna spremenila in po zmagi nad Hannovrom s 3:1 na Allianz Areni je Bayern tik pred sedmim zaporednim naslovom prvaka. Ima tudi precej boljšo razliko v zadetkih in potrebuje le še dve točki. Naslednjo soboto ob 15.30 gostuje v Leipzigu, kjer si z zmago lahko zagotovi naslednji "solatni krožnik".

V prvem polčasu Borussia precej boljša

Borussia je bila na stadionu ob reki Weser zelo motivirana in uspel ji je sanjski štart. V 6. minuti je Thomas Delaney na sredini igrišča podal do Christiana Pulisica, ki je v šprintu stekel proti vratom, se izognil domačim branilecm in z desno nogo ukanil Jirija Pavlenko.

Izbranci Luciena Favreja so bili precej boljši tekmec. Pet minut pred odmorom je Paco Alcacer s prostega strela s 23 metrov velemojstrsko poslal žogo prek živega zidu v mrežo. Pavlenka ni imel možnosti. Tik pred odmorom je imel branilec Abodu Diallo izjemno priložnost za 0:3, a pred prazno mrežo žoge ni dobro zadel.

Paco Alcacer je sijajno izvedel prosti strel v 40. minuti, ko je vse kazalo na zmago Borussie. Foto: Reuters

Dva jokerja iz rokava Kohfeldta priigrala točko

Trener leta v Nemčiji Florian Kohfeldt je po uri igre potegnil sijajno potezo. V igro sta vstopila Kevin Möhwald in legendarni Claudio Pizarro. V 70. minuti je napadalec Milot Rashica na robu kazenskega prostora zaposlil Möhwalda, ki je sprožil z levico, žoga je šla med nogama Axla Witsla proti Romanu Bürkija, ki jo je skušal ujeti, vendar se mu je izmuznila v mrežo. Velika napaka vratarja je dala krila Bremenčanom, ki so leteli po zelenici.

Četrt ure pred koncem je branilec Manuel Akanji naredil neverjetno napako. Čakal je, da bo žoga zapustila igrišče, a je pritekel Ludwig Augustinsson in jo poslal nazaj pred vrata, kjer je 40-letni Pizarro z volejem z levico izenačil na 2:2. Prava evforija na Weserstadionu in tri minute zatem nova nevarnost za Borussio. Mario Götze je nenamerno igral z roko v kazenskem prostoru, gostitelji so takoj obkrožili sodnika Marca Fritza, ki si je ogledal posnetek ob stranski črti in se pravilni ni odločil za najstrožjo kazen. Borussia je morala pritisniti, Bremenčani pa so čakali na protinapade, kjer je hitri Rashica večkrat zaposlil Pizarra in v 93. minuti je Perujec z glavo za kakšen meter zgrešil vrata.

Franck Ribery je s prodori po levi strani zelo poživil igro Bayerna. Foto: Reuters

Bayern rutinirano do treh točk

Bayern je prejšnji teden komaj izvlekel točko v Nürnbergu (1:1), potem ko so gostitelji v sodnikovem zadetku zapravil najstrožjo kazen. Tudi tokrat v deževnem popoldnevu ni blestel proti Hannovru, ki se seli v drugo ligo.

Vratar gostov s severa Nemčije Michael Esser se je nekajkrat zelo izkazal v uvodnih minutah, nemočen pa je bil v 27. minuti. Joshua Kimmich je imel precej prostora na desni strani in poslal je natančen predložek pred vrata, kjer je Robert Lewandowski z glavo s petih metrov zatresel mrežo. Pet minut pred odmorom je Kingsley Coman podal do Leona Goretzke, ki si je žogo nastavil na desnico in jo z 20 metrov poslal tik ob vratnici v mrežo.

Joker Jonathas zadel z bele točke, nato pa prejel rdeči karton

Trener Hannovra Thomas Doll je na začetku nadaljevanja v igro poslal napdalca Jonathasa. Gostje so zaigrali precej bolj pogumno in hitro prišli do znižanja. V 51. minuti je Linton Maina z leve strani poslal predložek v kazenski prostor, žoga je zadela Jeroma Boatenga v komolec. Sodnik Christian Dinger je najprej pustil., da se igra nadaljuje, a oglasil se je videosodnik.

Dingert si je odšel ogledati posnetek ob stranski črti in pokazal je na belo točko. Jonathas je zanesljivo ukanil Svena Ulreicha. Po zadetku je napadalec želel hitro vzeti žoge iz mreže, popolnoma po nepotrebnem je odrinil Ulreicha in prejel rumeni karton. V 55. minuti je zadel še Kimmicha v obraz in z drugim rumenim kartonom je moral ekspresno z zelenice.

Arjen Robben je zaigral prvič v spomaldanskem delu. Nizozemec bo na Aliianz Areni igral le še na tekmi zadnjega kroga proti Eintrachtu, poleti bo po desetih nepozabnih letih zapustil München. Foto: Reuters

Rezervist Ribery postavil piko na i

Z igralcem več je Bayern močno prevladoval. Niko Kovač je v 71. minuti v igro poslal Francka Riberyja, ki je šest minut pred koncem postavil končni izid z natančnim diagonalnim strelom z desno nogo. Navijači so bili na nogah tudi v 86. minuti, ko je vstopil Arjen Robben, ki je zaradi poškodbe mišice zadnjič igral decembra.

Beckenbauer kritiziral igralce Bayerna

Na Allianz Areni so bili številni legendarni nogometaši Bayerna, saj jih je vodstvo kluba povabilo ob 50-letnici prve dvojne krone v zgodovini kluba. Leta 1969 so osvojili prvenstvo in pokal. Prišel je tudi največji med njimi Franz Beckenbauer, ki je zelo dobro okreval po nekaj operacijah.

"Ko gledam sredi tedna tekme v Ligi prvakov in tudi v Evropski ligi, imam občutek, da so nekatere tekme Bayerna kot srečanja naše ekipe legend pod vodstvom Uweja Seelerja. Igralci morajo priznati, da si pač zaslužijo kritike za nekatere predstave v tej sezoni," je v svojem slogu pojasnil "Kaiser Franz".

32. krog:

MAINZ - RB LEIPZIG 3:3 (1:2)

Onisiwo 43., Niakhate 67., Mateta 83.; Klostermann 20., 32., Werner 49.

Kampl je igral vso tekmo.



BAYERN - HANNOVER 3:1 (2:0)

Lewandowski 27., Goretzka 40., Ribery 84.; Jonathas 51./11-m

RK: Jonathas 55.

BORUSSIA (M) - HOFFENHEIM 2:2 (0:1)

Ginter 72., Drmić 84.; Kaderabek 33., Amiri 79.



HERTHA - STUTTGART 3:1 (2:0)

Ibišević 40., Duda 45., Kalou 67.; Gomez 70.



WOLFSBURG - NÜRNBERG 2:0 (1:0)

Klaus 38., Tisserand 78.

WERDER - BORUSSIA (D) 2:2 (0:2)

Möhwald 70., Pizarro 75.; Pulisic 6., Paco Alcacer 41.

Nedelja ob 13.30:

SCHALKE - AUGSBURG



Ob 15.30:

FREIBURG - FORTUNA DÜSSELDORF



Ob 18.00:

BAYER LEVERKUSEN - EINTRACHT