Megan Rapinoe je dvakrat natančno izvedla najstrožjo kazen. Foto: Reuters

Švedinje so do gola prišle v protinapadu v 55. minuti, ki ga je začela Kosovare Asllani, zaključila pa Stina Blackstenius. Najlepšo priložnost za izenačenje je v 69. minuti zapravila Janine Beckie, ki je zapravila enajstmetrovko, dosojeno zaradi roke. Sijajno je posredovala švedska vratarka Hedviga Lindahl.

Dvakratne svetovne prvakinje Nemke (2003 in 2007) se bodo v četrtfinalu v petek pomerile s Švedinjami.

Rapinoejeva dvakrat natančna z bele točke

Branilke naslova Američanke so imeli veliko dela na stadionu Auguste-Delaune v Reimsu.

Povedle so v 7. minuti, ko je Megan Rapinoe natančno izvedla najstrožjo kazen, potem ko je Maria Leon v kazenskem prostoru napravila prekršek nad Tobin Heath. Španke so izenačile le dve minuti zatem, ko je zadela Jennifer Hermoso. To je bil že njen tretji gol na tem SP-ju. Španke so unovčile veliko napako Američank, ko je nesporazum med vratarko Alysso Naeher in obrambno igralko Becky Sauerbrunn izkoristila Lucia Garcia, ki je ukradla žogo in jo podala do Hermosove.

Odločitev je padla v 71. minuti, ko je Virginia Torrecilla v kazenskem prostoru nepravilno zaustavila Rose Lavelle. Videosodnik je potrdil najstrožjo kazen, ki jo je v 75. minuti znova uspešno izvedla Rapinoeva.

V torek sta na programu še zadnja obračuna osmine finale med Italijo in Kitajsko ter Nizozemsko in Japonsko, prvakinjo leta 2011.

Američanke z dvema enajstmetrovkama do četrtfinala

Osmina finala:

NEMČIJA - Nigerija 3:0 (2:0)

Popp 20., Däbritz 27./11-m, Schuller 82.

NORVEŠKA - Avstralija * 5:2 (1:1, 1:0)

Herlovsen 31.; Kellond-Knight 83.

RK: Kennedy 104./Avstralija

* - po streljanju 11-m

ANGLIJA - Kamerun 3:0 (2:0)

Houghton 14., White 45., Greenwood 58.

FRANCIJA - Brazilija * 2:1 (1:1, 0:0)

Gauvin 52., Henry 106.; Moreno 64.

* - po podaljšku

Španija - ZDA 1:2 (1:1)

Hermoso 9.; Rapinoe 7./11-m, 75./11-m

ŠVEDSKA - Kanada 1:0 (0:0)

Blackstenius 55.

Beckie (Kanada) je v 69. minuti zapravila 11-m.

Torek ob 18.00:

ITALIJA - KITAJSKA

Ob 21.00:

NIZOZEMSKA - JAPONSKA

Četrtfinale, četrtek ob 21.00 (Le Havre):

NORVEŠKA - ANGLIJA

Petek ob 21.00 (Pariz):

FRANCIJA - ZDA

Sobota ob 15.00 (Valenciennes):

ITALIJA/KITAJSKA - NIZOZEMSKA/JAPONSKA

Sobota ob 18.30 (Rennes):

NEMČIJA - ŠVEDSKA

POLFINALE, 2. in 3. julija v Lyonu.

TEKMA ZA 3. MESTO, v soboto, 6. julija, ob 21.00 v Nici

FINALE, v nedeljo, 7. julija, ob 21.00 v Lyonu