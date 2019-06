Amandine Henry je takole popeljala Francijo med osem najboljših. Foto: Reuters

V 23. minuti je gostiteljice prvenstva v vodstvo povedla Valerie Gauvin, vendar je bil zaradi prekrška v napadu po ogledu videoposnetka zadetek razveljavljen. Gauvinova je mrežo znova zatresla v 51. minuti, tokrat pa je bil zadetek priznan. Francosko veselje je trajalo le 13 minut. Nekaj časa je sicer trajalo, da so sodniki z videom dobili potrditev, da Thaisa Moreno pred zadetkom ni bila v prepovedanem položaju.



Brazilke so v drugem polčasu vzpostavile ravnotežje in tekmo pripeljale v podaljške. Tudi v dodatnem delu so imele nekaj lepih priložnosti, a so gostiteljice znova povedle. Po prostem strelu se je v kazenskem prostoru najbolje znašla kapetanka Amadine Henry, ki je odločilen zadetek dosegla v 107. minuti. V četrtfinalu se bo Francija pomerila z zmagovalkami dvoboja med Špankami in Američankami.



Svoje nasprotnice v četrtfinalu pa so že dobile Norvežanke, ki se bodo srečale z Angležinjami. Te so zanesljivo ugnale Kamerun. Anglijo je v vodstvo v 15. minuti popeljala kapetanka Steph Houghton. V 107. nastopu za izbrano vrsto se je drugič na svetovnih prvenstvih vpisala med strelke. V četrti minuti sodnikovega dodatka prvemu delu je Ellen White povišala prednost, piko na i zmagi pa je postavila Alex Greenwood.

Osmina finala:

ANGLIJA - Kamerun 3:0 (2:0)

Houghton 14., White 45., Greenwood 58.

FRANCIJA - Brazilija 2:1 (1:1, 0:0) - po podaljšku

Gauvin 52., Henry 106.; Moreno 64.

Ponedeljek ob 18.00:

ŠPANIJA - ZDA

Ob 21.00:

ŠVEDSKA - KANADA

Torek ob 18.00:

ITALIJA - KITAJSKA

Ob 21.00:

NIZOZEMSKA - JAPONSKA

Že odigrano:

NEMČIJA - Nigerija 3:0 (2:0)

Popp 20., Däbritz 27./11-m, Schuller 82.

NORVEŠKA - Avstralija 5:2 (1:1, 1:0) - po enajstmetrovkah

Herlovsen 31.; Kellond-Knight 83.

RK: Kennedy 104./Avstralija