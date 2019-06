David Alaba je na 64 tekmah za Avstrijo dosegel 13 golov. Od njega bo veliko odvisno v petek. Foto: EPA

Avstrija je igrala na zadnjem evropskem prvenstvu v Franciji in celo osvojila točko proti poznejšim prvakom Portugalcem (0:0).

Kvalifikacije je začela s porazom proti Poljski na Dunaju z 0:1, edini zadetek je dosegel zvezdnik Milana Krzysztof Piatek. Sledil je še poraz v Izraelu z 2:4, ki je po eni strani v določenih delih tekme pokazal moč Avstrije, po drugi pa razkril vrzeli, ki so jih Izraelci znali unovčiti.

"V Izraelu po zaostanku nismo več našli prave igre. To se ne sme zgoditi v petek proti Sloveniji. Moramo biti učinkovitejši in držati visok ritem vseh 95 minut. S pravo predstavo računamo na tri točke," je pojasnil vezist berlinske Herthe Valentino Lazaro.

Alaba: Imamo dobre možnosti za zmago

Alaba tudi v zadnji sezoni blestel v Münchnu

Pred mikrofon TV Slovenija je stopil tudi največji zvezdnik Avstrije David Alaba. 26-letnik je eden najboljših branilcev v Bundesligi. Za Bayern igra vse od leta 2010 in tudi v letošnji sezoni je bil zelo zaslužen za dvojno krono. V zadnjem krogu proti Eintrachtu je na Allianz Areni zadel za 2:1. Bavarci so nato zmleli polfinaliste Evropske lige in se veselili sedmega zaporednega naslova nemškega prvaka.

"Če bomo izkoristili priložnosti, lahko zmagamo. Vemo, da smo kakovostni, da imamo dobre igralce. To moramo pokazati na igrišču in potem bomo imeli dobre možnosti za zmago," je poudaril Alaba, ki je 23. marca lani velemojstrsko izvedel prosti strel na prijateljski tekmi proti Sloveniji (3:0). To je bila prva tekma Tomaža Kavčiča, ki je nato sedel na klopi Slovenije le še do konca Lige narodov.

Oblak verjame, da bo vodstvo Atletica pripeljalo kakovostne igralce

Napadalec Marko Arnautović je pred 15 meseci dvakrat zatresel mrežo Slovenije: "Prijateljska tekma je nekaj drugega kot kvalifikacijska tekma. Tu gre za točke. Slovenija ima zelo dobre p osameznike. Dobro moštvo ima in na to moramo biti pozorni. Če bomo odigrali tako, kot znamo, ne bi smelo nič preprečiti naše zmage."

Burgstaller: Na vsak način moramo dobiti tri točke

"Pritisk je vedno. Ni pa dobro, da na prvih dveh tekmah nismo osvojili točk. Zato pa moramo proti Sloveniji na vsak način dobiti tri točke in te nato nadgraditi še proti Severni Makedoniji," je še povedal Schalkejev napadalec Guido Burgstaller.

Arnautović je lani dvakrat zatresel slovensko mrežo na prijateljski tekmi. Foto: Reuters

Nogometaš, ki je zaradi poškodbe kolena izpustil marčevski tekmi, je domačin iz Koroške, tako da bo dodatno motiviran: "Proti Poljski je bila tesna tekma, lahko bi zmagali obe ekipi. V Izraelu smo bili dobri 45 minut, v drugem polčasu pa res slabi. Toda ne moremo govoriti, da je bilo vse slabo. Če bomo nadaljevali pozitivne stvari in zmanjšali negativne, bomo zmagali."

Na tribunah stadiona Wörthersee z 32.000 sedišči bo tudi več kot 2.000 Slovencev. Glavni sodnik bo Belorus Aleksej Kulbakov.

3. krog, petek ob 20.45:

AVSTRIJA – SLOVENIJA

Prenos na TV Slovenija 2 in MMC-ju.

SEVERNA MAKEDONIJA – POLJSKA

LATVIJA – IZRAEL

4. krog, ponedeljek ob 20.45:

LATVIJA – SLOVENIJA

Prenos na TV Slovenija 2 in MMC-ju.

POLJSKA – IZRAEL

SEVERNA MAKEDONIJA – AVSTRIJA