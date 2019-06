Ohladitev po treningu v Kranjski Gori. Foto: www.alesfevzer.com

Nogometaš kijevskega Dinama je imel pred kratkim operacijo gležnja. Rene Krhin, ki je bil prav tako poškodovan, dela po posebnem programu in bržčas ne bo nared za petkov obračun v Celovcu.

Urnik priprav je zahteven, danes so nogometaši na Gorenjskem opravili dva treninga. Za Josipa Iličića je bil drugi le regeneracijske narave, saj po dolgi sezoni varčuje moči. "Želim si, da se tekma čim prej začne, da vse to, kar smo delali v zadnjih dneh, prenesemo na igrišče in da pridemo do pozitivnega rezultata. To je vse, kar šteje pri nogometu," je povedal za TV Slovenija.

Kek je torej popoldne uigraval prvo postavo brez Iličića. Napadalca sta bila Andraž Šporar in Robert Berić, za njima pa v vezni vrsti Domen Črnigoj, Miha Zajc, Jaka Bijol in Jasmin Kurtić. V obrambi so se uigravali Bojan Jokić, Miha Mevlja, Aljaž Struna in Petar Stojanović. V sredo bodo Slovenci trenirali samo popoldne, v četrtek pa bodo preizkusili zelenico stadiona ob Vrbskem jezeru.

Keku na treningih v Kranjski Gori pomaga tudi Miklavič

Pomemben je psihološki pristop

Selektorju na treningih pomaga tudi Milan Miklavič, nepogrešljivi mož v strokovnem vodstvu generacije, ki jo je zdajšnji selektor pred devetimi leti popeljal na svetovno prvenstvo v Južni Afriki.

"Ob koncu sezone več razmišljamo o telesni pripravljenosti, saj je to velik adut avstrijske reprezentance. Igralci iz bundeslige gredo kot 'mašine', če se smem tako izraziti. Dejstvo pa je, da v kratkih reprezentančnih pripravah veliko na tem niti ne moremo narediti," je pred dnevi o pripravah povedal Kek.

Ta v boju z Avstrijci izpostavlja še en vidik treningov: "Toliko bolj pomemben je psihološki pristop. Zelo sem zadovoljen s tem, kar so igralci prikazali do zdaj."

Slovenski nogometaši v Kranjski Gori trenirajo za obračun z Avstrijo

Kaj pravi novinec Popović?

Težave s poškodbo Krhina so Keka "prisilile", da je razširil nabor v vezni vrsti. Tako je pri 29 letih prvič na svoj račun prišel Denis Popović. "Ali sem to pričakoval? Vsak upa, da bo enkrat zraven. Nisem pričakoval, dokler nekega dne na tekmi v Rusiji nisem videl trenerja Igorja Benedejčiča. Po tekmi sva se pogovorila, takrat je vzklilo neko upanje in na srečo se je udejanjilo," je svojo pot na reprezentančni zbor opisal 187 centimetrov visoki vezist Orenburga, letos sedmouvrščenega kluba v ruski prvi ligi.

Nekdanji nogometaš Celja, Kopra in Wisle iz Krakova je pozornost strokovnega štaba reprezentance vzbudil z dobrimi igrami in konsistenco nastopov za moštvo izpod Urala, s katerim se je pogodba Popoviću iztekla, a naj bi bila klub in igralec blizu novega dogovora.

Kot pravi, je rusko prvenstvo močno. "Sem standarden član ekipe, nič nisem bil poškodovan, tako da sem zadovoljen s sezono," pojasni Popović, ki bo poskušal prepričati še selektorja.

Slovenija se bo z Avstrijci merila v petek ob 20.45, z Latvijci pa ob isti uri tri dni pozneje v Rigi. Avstrija je trenutno na lestvici Mednarodne nogometne zveze (Fifa) 34., Slovenija 63., Latvija pa 133.

Kvalifikacije za Euro 2020

3. krog, petek ob 20.45:

AVSTRIJA - SLOVENIJA

Prenos na TV Slovenija 2 in MMC-ju.

SEVERNA MAKEDONIJA - POLJSKA

LATVIJA - IZRAEL

4. krog, ponedeljek ob 20.45:

LATVIJA - SLOVENIJA

Prenos na TV Slovenija 2 in MMC-ju.

POLJSKA - IZRAEL

SEVERNA MAKEDONIJA - AVSTRIJA