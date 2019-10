Sobota po reprezentančnem premoru je v Italiji prinesla tekme vodilnih klubov sezone Atalante, Napolija in Juventusa. Od prve četverice v nedeljo igra le drugouvrščeni Inter, ki ga za kosilo čaka obisk Sassuola.

Ronaldo in Pjanić sta prinesla Juventusu zmago in obstanek na vrhu Serie A, čeprav se bo v Italiji v nedeljo najbrž govorilo samo o sodnikovem dodatku, ko je Bologna ostala brez izenačenja. Foto: Reuters

Na večernem obračunu je vodilna stara dama z obilo sreče v zadnjih minutah odpravila Bologno z 2:1. Začelo se je po taktih Juventusa, saj je v 19. minuti Cristiano Ronaldo prodrl po desni strani in s strelom ob bližnji vratnici premagal Lukasza Skorupskega v gostujočih vratih. Bologna je presenetljivo hitro vrnila udarec – z natančno zavitim strelom je Gigija Buffona ukanil Brazilec Danilo.

V drugem delu je Miralem Pjanić s strelom po tleh z razdalje presenetil vse in dosegel na koncu odločilni gol. Prava drama je potekala v sodnikovem dodatku, ko je najprej Matthijs De Ligt vsem na očeh igral z roko, a tega sodnik Irrati ni dojel kot namerno igranje in je zavrnil 11-m za goste. Sledil je obupani zadnji juriš Bologne: po prostem udarcu je Federico Santander najprej stresel prečko, v nadaljevanju akcije pa je njegov atraktivni poskus s škarjicami ubranil Buffon in preprečil izenačenje v zadnji akciji tekme.

Ciro Immobile in Joaquin Correa sta zrežirala vrnitev Lazia. Prvi strelec Serie A je zablestel z 2 goloma z 11-m in vmes še s podajo Correi. Immobile je zdaj z 9 goli trdno na vrhu lestvice strelcev, saj drugi golgeter lige Duvan Zapata (6 golov) ni bil na voljo za igro pri Atalanti. Foto: EPA

Šov Atalante v prvem delu

Tekme Atalante v zadnjih treh sezonah resnično redko razočarajo, a če smo vajeni, da La Dea (Boginja) zna uloviti visoke zaostanke, se je tokrat v večnem mestu sama opekla ob izdatnem vodstvu. V vsega 14 minutah sredi 1. polčasa sta Luis Muriel in Alejandro Gomez priigrala Bergamčanom tri gole naskoka. Dobro uro je vse potekalo po notah Atalante, ki je bila z glavami najbrž že pri torkovem gostovanju pri Manchester Cityju v okviru Lige prvakov.

Ker niso zabili za 4:2, ...

V 66. minuti je dvakratnega strelca Muriela zamenjal Josip Iličić, takrat pa se je začela tudi vrnitev Lazia. Najprej je Ciro Immobile v 69. minuti znižal z bele točke, že minuto pozneje je prvi napadalec sinjemodrih podal Joaquinu Correi za drugi gol Rimljanov. Sledila je popolna ofenziva gostiteljev, kar je na drugi strani odpiralo ogromno prostora Atalanti, ki pa tega ni znala izkoristiti. V 89. minuti je Iličić s preprosto potezo omogočil gostom serijo priložnosti, ki pa so jih kot v komediji zmešnjav vse zapravili.

Kolumbijec Luis Muriel je dvakrat zatresel mrežo Lazia v razmiku petih minut in je s skupno 5 goli zdaj tretji strelec italijanskega prvenstva. Foto: EPA

... je sledila kazen z bele točke

Kazen je sledila v sodnikovem dodatku, ko je sodnik Gianluca Rocchi prisodil drugo enajstmetrovko za Lazio. Znova je k beli točki pristopil Immobile, vratar Pierluigi Gollini je bil blizu obrambi, a žoga je končala za njegovim hrbtom za končnih 3:3.

Atalanta v Rimu zagotovilo za gole

Velika vrnitev Lazia in hladna prha za Atalanto, ki bi z zmago po točkah vsaj za nekaj ur ujela vodilni Juventus. Drugo razočaranje Lombardov proti Laziu v Rimu v zadnjega pol leta – 15. maja so kot favoriti izgubili finale italijanskega pokala (2:0). Na zadnjih štirih ligaških obiskih na Olimpicu je sicer Atalanta natresla Laziu kar 13 golov.

Iznajdljivi Milik pokopal Verono

Napoli je v odprti tekmi, polni priložnosti, z 2:0 odpravil Verono, ki pa je bila enakovreden tekmec (razmerje strelov v okvir 6:5, poskusi strelov 21:20). Jeziček na tehtnici je z goloma v obeh polčasih prevesil razigrani Arkadiusz Milik, ki je dočakal prva ligaška zadetka v sezoni. V 37. minuti je iz bližine izkoristil podajo po tleh Ruiza, v 67. minuti je bil po podaji Insigneja iz prostega udarca najspretnejši še z visoko dvignjeno nogo.

ITALIJANSKO PRVENSTVO - 8. KROG

LAZIO - ATALANTA 3:3 (0:3)

Immobile 69./11-m, 93./11-m, Correa 70.; Muriel 23., 28., Gomez 37.

Iličić (Atalanta) igral od 66. minute.

NAPOLI - VERONA 2:0 (1:0)

Milik 37., 67.

JUVENTUS - BOLOGNA 2:1 (1:1)

Ronaldo 19., Pjanić 54.; Danilo 26.

Nedelja ob 12.30:

SASSUOLO - INTER (Handanović)

Ob 15.00:

CAGLIARI - SPAL (Birsa; Kurtić)

SAMPDORIA - ROMA

UDINESE - TORINO

Ob 18.00:

PARMA - GENOA (Vodišek)

Ob 20.45:

MILAN - LECCE (Majer)

Ponedeljek ob 20.45:

BRESCIA - FIORENTINA