Jan Oblak je bil v Granadi premagan v 67. minuti. Foto: EPA

Atletico se je z Granado v gosteh razšel z 1:1. Jan Oblak in soigralci so povedli v 60. minuti, ko je zadel branilec Renan Lodi. Že sedem minut pozneje je po strelu iz kota z glavo izenačil German Sanchez. Varovanci Diega Simeoneja so objokovali izgubljeni dve točki, saj so prevladovali, domači pa so zadetek dosegli iz edine prave priložnosti. V sodnikovem podaljšku so Madridčani zaman zahtevali 11-metrovko.

Granada je prejšnji mesec celo vodila na lestvici, nazadnje pa je trikrat zapored izgubila. Atletico je četrtič zapored remiziral v gosteh, prihodnjo nedeljo bo gostil Barcelono.

Vidal odločil v 79. minuti

Barcelona je z 2:1 zmagala pri zadnjeuvrščenem Leganesu v predmestju Madrida. Zmagoviti zadetek je v 79. minuti po strelu iz kota z obilo sreče iz bližine dosegel rezervist Arturo Vidal. Čilenec je bil v prepovedanem položaju, a je VAR pokazal, da se je žoga do njega odbila od Leganesovega nogometaša Rubena Pereza.

Predstava Barce, pri kateri so v začetni postavi igrali kar štirje napadalci (Suarez/Messi/Dembele/Griezmann), je bila v prvem polčasu za pozabo, saj si je pripravila malo priložnosti.

Za vodstvo domačih je v 12. minuti z lepim strelom v zgornji kot poskrbel Maročan Youssef En Nesyri, nato je imel Leganes še nekaj priložnosti za povišanje vodstva. V 52. minuti je po prostem strelu Lionela Messija z glavo izenačil Luis Suarez.

Proti Atleticu v prihodnjem krogu ne bo igral Sergio Busquets, ki ima pet rumenih kartonov.

Tudi Real do zmage v drugem polčasu

Real Madrid je bil s 3:1 boljši od Real Sociedada. Baski so v 2. minuti povedli, ko je nazaj slabo podal Sergio Ramos, njegovo napako pa je izkoristil Willian Jose, obšel vratarja Thibauta Courtoisa in poslal žogo v prazno mrežo.

V 37. minuti je po prostem strelu Luke Modrića s prsmi izenačil Karim Benzema. V drugem polčasu sta za zmago Madridčanov zadela Federico Valverde in Modrić.

Valverde je v 47. minuti streljal z razdalje, žoga pa je nekoliko spremenila smer po odboju od enega izmed gostujočih nogometašev. Hrvaški reprezentant je v 74. minuti postavil končni izid z volejem po predložku rezervista Garetha Bala.

14. krog:

LEVANTE - MALLORCA 2:1 (0:0)

Roger 52., Rochina 73.; Rodriguez 65.

RK: Campana 86./Levante

LEGANES - BARCELONA 1:2 (1:0)

En Nesyri 12.; Suarez 52., Vidal 79.

BETIS - VALENCIA 2:1 (1:1)

Joaquin 37., Canales 93.; Gomez 32.

GRANADA - ATLETICO MADRID 1:1 (0:0)

Sanchez 67.; Lodi 60.

Oblak (Atletico) je branil vso tekmo.

REAL MADRID - REAL SOCIEDAD 3:1 (1:1)

Benzema 37., Valverde 47., Modrić 74.; Willian Jose 2.

Nedelja ob 12.00:

ESPANYOL - GETAFE

Ob 14.00:

OSASUNA - ATHLETIC BILBAO

Ob 16.00:

EIBAR - ALAVES

Ob 18.30:

VILLARREAL - CELTA VIGO

Ob 21.00:

VALLADOLID - SEVILLA