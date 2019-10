Gareth Bale je gol za izenačenje dosegel v zadnjih sekundah prvega polčasa. Foto: Reuters

Nikola Vlašić je povedel Hrvate v vodstvo. Foto: Reuters

Hrvaška je povedla že v 9. minuti. Akcijo je začel Josip Brekalo, ki je prišel v kazenski prostor, in podal Petkoviću, ta pa je žogo takoj podaljšal do Nikole Vlašića, ki je natančno streljal z vrha kazenskega prostora. Žoga se je od vratnice odbila v mrežo Walesa (0:1).

V zadnjih sekundah prvega polčasa pa so domači navijači skočili na noge, ko je Gareth Bale izenačil (1:1). Ben Davies je podal Balu, ta pa je v kazenskem prostoru z diagonalnim strelom matiral vratarja Hrvaške.

Drugi polčas ni prinesel sprememb.

Luka Modrić je zelenico zapustil v hudih bolečinah. Foto: Reuters

Hrvaškemu selektorju Zlatku Daliću pa je tekma prinesla dodatne skrbi, saj sta se poškodovala Mateo Kovačić in Luka Modrić, v zadnjem krogu na tekmi proti Slovaški pa zaradi rumenih kartonov ne bo mogel računati niti na Dejana Lovrena in Domagoja Vido.

Rusi in Poljaki na EP-ju

In če se Hrvaška še ne more veseliti uvrstitve na evropsko prvenstvo, pa po današnjih srečanjih lahko slavijo Rusi in Poljaki. Rusija si je prvo mesto v skupini zagotovila z zmago s 5:0 nad Ciprom, Poljska pa je bila doma uspešnejša od Severne Makedonije z 2:0.

Sredi tedna sta si uvrstitev na EP zagotovili še reprezentanci Belgije in Italije.

Evropsko prvenstvo 2020 bo potekalo v dvanajstih državah od 12. junija do 12. julija.

KVALIFIKACIJE ZA EVROPSKO PRVENSTVO, nedeljske tekme

SKUPINA C

BELORUSIJA - NIZOZEMSKA 1:2 (0:2)

Dragun 54.; Wijnaldum 32., 41.

ESTONIJA - NEMČIJA 0:3 (0:0)

Gündogan 52., 58., Werner 71.

RK: Can 14./Nemčija

Lestvica: NIZOZEMSKA 6 5 0 1 19:7 15 NEMČIJA 6 5 0 1 20:6 15 SEVERNA IRSKA 6 4 0 2 8:7 12 BELORUSIJA 7 1 1 5 4:12 4 ESTONIJA 7 0 1 6 2:21 1

SKUPINA E

MADŽARSKA - AZERBAJDŽAN 1:0 (1:0)

Korhut 10.

WALES - HRVAŠKA 1:1 (1:1)

Bale 45.; Vlašić 9.

Lestvica: HRVAŠKA 7 4 2 1 14:6 14 MADŽARSKA 7 4 0 3 8:9 12 SLOVAŠKA 6 3 1 2 10:8 10 WALES 6 2 2 2 6:6 8 AZERBAJDŽAN 6 0 1 5 5:14 1

SKUPINA I

KAZAHSTAN - BELGIJA 0:2 (0:1)

Batshuayi 21., Meunier 53.

ŠKOTSKA - SAN MARINO 6:0 (3:0)

McGinn 12., 27., 45., Shankland 65., Findlay 67., Armstrong 87.

CIPER - RUSIJA 0:5 (0:2)

Čerišev 9., 92., Ozdoev 23., Dzuba 79., Golovin 89.