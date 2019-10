Miralem Pjanić je bil najboljši igralec tekme na stadionu Bilino polje. Foto: Reuters

Po porazu v Armeniji z 2:4 pred mesecem dni je selektor Robert Prosinečki ponudil odstop. Vodstvo nogometne zveze BiH-a ni sprejelo odstopa. Nekdanji izjemni nogometaš je ostal na klopi in danes so njegovi izbranci prikazali najboljšo predstavo v teh kvalifikacijah. Z visoko zmago so dobili tudi medsebojno primerjavo s Finsko, ki je prvo tekmo dobila z 2:0. Dino Hotić je vseh 90 minut sedel na klopi.

Robert Prosinečki je ponudil odstop pred mesecem dni in očitno prebudil igralce. Foto: Reuters

Motivirani gostitelji so povedli po pol ure igre, ko je Zoran Kvržić v kazenskem prostoru zaposlil Izeta Harovića. Nogometaš zagrebškega Dinama je žogo z desne strani zabil v mrežo. Osem minut pred odmorom je Pyry Soiri v kazenskem prostoru igral z roko. Tako je odločil sodnik Ivan Kružliak, tehnologija VAR pa v kvalifikacijah ni v uporabi. Zelo sporna odločitev Slovaka. Miralem Pjanić je z bele točke povišal na 2:0.

V 58. minuti je razigrani Pjanić zadel še drugič, s 15 metrov je žogo z desnico poslal pod prečko, potem ko je Fincem ni uspelo izbiti. Veliko zmedo v obrambi Fincev je unovčil še Armin Hodžić v 73. minuti. Joel Pohjanpalo je enajst minut pred koncem znižal in Finci so nato močno napadli, da bi dobili vsaj medsebojno primerjavo. Ibrahim Šehić se je izkazal s parado in BiH znova upa na drugo mesto.

Azzurri s sedmo zmago že na evropskem prvenstvu

Italija, vodilna reprezentanca v skupini J, je v Rimu ugnala Grčijo z 2:0. Za azzurre je v 63. minuti Jorginho unovčil najstrožjo kazen, po natančnem strelu z 20 metrov pa je Federico Bernardeschi v 78. minuti postavil končni izid. Italijani imajo maksimalnih 21 točk in so si že zagotovili nastop na Euru 2020.

Federico Bernardeschi in soigralci so si že zagotovili nastop na evropskem prvenstvu. Foto: Reuters

Danci po zmagi nad Švicarji na vrhu skupine D

Irska je po tekmi brez golov v Tbilisiju z Gruzijci izgubila vodilno mesto v skupini D. Na prvo mesto je zaradi boljše razlike v golih in enakim točkovnim izkupičkom skočila Danska, ki je v Københavnu premagala Švico z 1:0. Odločilni zadetek je dosegel Yussuf Poulsen v 84. minuti po sijajni podaji Christiana Eriksena z leve strani. Danska in Irska sta zbrali po 12 točk, Švica jih ima osem.

King z bele točke odščipnil dve točki Špancem

Španska reprezentanca je po šestih zmagah prvič remizirala. V Oslu je povedla z golom Saula Nigueza v 47. minuti, v 94. minuti pa je z bele točke izenačil Joshua King (1:1), potem ko je vratar Kepa Arrizabalga podrl Omarja Elabdellaouija. Španci bi si z zmago že priigrali uvrstitev na EP 2020.

Ramos prehitel Casillasa

Na obračunu v norveški prestolnici je španski kapetan Sergio Ramos odigral 168. tekmo za svetovne prvake 2010 ter evropske prvake 2008 in 2012 in na večni lestvici prehitel dolgoletnega reprezentančnega in klubskega soigralca – vratarja Ikerja Casillasa.

Skupina D:

DANSKA - ŠVICA 1:0 (0:0)

Poulsen 84.

GRUZIJA - IRSKA 0:0

Lestvica: DANSKA 6 3 3 0 16:5 12 IRSKA 6 3 3 0 6:2 12 ŠVICA 5 2 2 1 10:5 8 GRUZIJA 6 1 2 3 4:8 5 GIBRALTAR 5 0 0 5 0:16 0

Skupina F:

FERSKI OTOKI - ROMUNIJA 0:3 (0:0)

Puscas 74., Mitrita 83., Keseru 94.

NORVEŠKA - ŠPANIJA 1:1 (0:0)

King 94./11-m; Saul Niguez 47.

MALTA - ŠVEDSKA 0:4 (0:1)

Danielson 11., Larsson 58./11-m, 71./11-m, Agius 66./ag

Lestvica: ŠPANIJA 7 6 1 0 18:4 19 ŠVEDSKA 7 4 2 1 17:8 14 ROMUNIJA 7 4 1 2 16:7 13 NORVEŠKA 7 2 4 1 12:9 10 MALTA 7 1 0 6 2:17 3 FERSKI OTOKI 7 0 0 7 3:23 0

Skupina J:

BiH - FINSKA 4:1 (2:0)

Hajrović 29., Pjanić 37./11-m, 58., Hodžić 73.; Pohjanpalo 79.

LIHTENŠTAJN - ARMENIJA 1:1 (0:1)

Frick 72.; Barseghjan 19.

ITALIJA - GRČIJA 2:0 (0:0)

Jorginho 63./11-m, Bernardeschi 78.