Robert Lewandowski je dobrih deset minut pred iztekom rednega dela srečanja v Paderbornu zadel za 3:1. Na koncu se je to po izjemnem golu Jamiluja Collinsa izkazal za odločilni zadetek. Foto: Reuters

Gostje iz bavarske prestolnice so že takoj po prvem žvižgu glavnega sodnika Felixa Zwayerja pritisnili na vrata gostiteljev, obleganje je obrodilo sadove v 15. minuti, ko je mrežo Jannika Hutha zatresel Serge Gnabry. 24-letnik je po lepem Coutinhovem predložku z leve strani zadel ob drugi vratnici.

Vlogi sta si nogometaša v deseti minuti nadaljevanja izmenjala, Gnabry je bil podajalec, Philippe Coutinho strelec. Bavarci so po lepi akciji v treh potezah izigrali domačo obrambo, Gnabry je s paralelno podajo na drugi vratnici našel prostega Coutinha, ki je brez težav žogo potisnil v prazno mrežo za 0:2.

Paderborn, novinec v najelitnejši nemški nogometni druščini in zadnjeuvrščena ekipa nemške lige, ni vrgel puške v koruzo, v 68. minuti je zaostanek prepolovil prek Kaia Prögerja. Ta si je lepo ustavil žogo po nizkem Drägerjevem predložku in z natančnim diagonalnim strelom zadel malo mrežico Manuela Neuerja.

Gostitelji so iskali izenačujoči zadetek, vendar je vzdušje na Benteler-Areni dobrih deset minut pred iztekom rednega dela srečanja pokvaril Robert Lewandowski. Poljski napadalec je po globinski podaji Niklasa Süleja med dvema branilcema stekel proti vratom nasprotnika in z lobom ukanil nemočnega Hutha.

Ko je že kazalo, da so varovanci Nika Kovača storili dovolj za razmeroma miren zaključek tekme, je za napeto končnico poskrbel domači branilec Jamilu Collins. Po predložku iz kota in izbiti žogi je z neverjetnim projektilom z dobrih 25 metrov presenetil Neuerja za 2:3. Gostitelji so si prizadevali tekmo končati s točko, še nekajkrat so krenili proti vratom tekmeca, zadnjo priložnost so zapravili v 91. minuti.

Nogometaši Borussie iz Dortmunda se zavedajo, da so izgubili pomembni dve točki v boju za naslov nemškega prvaka. Foto: Reuters

Mario Götze in Marco Reus sta zatresla mrežo Werderja v Dortmundu, a to ni bilo dovolj za zmago Borussie. Foto: Reuters

V Dortmuntu delitev točk

Na Westfallnu je dortmundska Borussia le remizirala z Werderjem, ki je povedel že v 7. minuti, ko je po predložku Davyja Klaassna zadel Milot Rashica. Kosovski reprezentant je s silovitim diagonalnim strelom zatresel malo mrežico vratarja Romana Bürkija. Vseeno veselje gostujočih navijačev ni trajalo dolgo, že nekaj trenutkov pozneje je izid izenačil Mario Götze. Lukasz Piszczek je na drugo vratnico poslal visok predložek, ki ga je s strelom z glavo v zadetek spremenil junak finala mundiala leta 2014. Še pred odmorom je črno-rumenim uspel preobrat. Natančneje v 41. minuti, ko je Thorgan Hazard poslal predložek pred vrata, tam pa je z desetih metrov z glavo nemočnega Jirija Pavlenko premagal Marco Reus.

Toda zadnjo besedo pri končnem izidu so imeli gostje iz Bremna. V deseti minuti nadaljevanja je po predložku iz kota Josh Sargent žogo 'podaljšal' na drugo vratnico, kjer je iz bližine za remi poskrbel branilec Marco Friedl. Do konca srečanja so gostitelji pritiskali na Werderjevo obrambo, ki pa je vse poskuse odbila.

Nogometaši Schalkeja se veselijo velike zmage v Red Bull Areni. Foto: Reuters

Leipzig doma klonil pred Schalkejem

Še manj so z razpletom tekme 6. kroga zadovoljni nogometaši Leipziga. Ti so pred svojimi navijači s 3:1 izgubili proti Schalkeju. Gostje iz Gelsenkirchna so smuknili v vodstvo po slabe pol ure igre. Po predložku iz kota je Omar Mascarelli žogo poslal na drugo vratnico, kjer je v polno zadel Salif Sane. Do odmora se je domača mreža zatresla še enkrat, z bele točke je bil natančen Amine Harit. 22-letni Francoz je v odlični formi, to je bil že njegov četrti gol v sezoni. Igra gostiteljev, ki so igrali brez Kevina Kampla, se na začetku drugega polčasa ni popravila, vratar Peter Gulacsi je moral žogo v 58. minuti še tretjič pobrati iz svoje mreže. Tokrat so gostje iz Porurja udarili iz protinapada, ki ga je hladnokrvno zaključil Rabbi Matondo.

Gostitelji so do zadnjega sodnikovega žvižga uspeli le doseči častni zadetek, v 83. minuti je vratar Alexander Nubel žogo po silovitem strelu Emila Forsberga nespretno odbil v svojo mrežo.

Bundesliga, 6. krog

Sobotne tekme:

PADERBORN - BAYERN 2:3 (0:1)

Pröger 68., Collins 84.; Gnabry 15., Coutinho 55., Lewandowski 79.

RB LEIPZIG - SCHALKE 1:3 (0:2)

Forsberg 83.; Sane 29., Harit 43./11-m, Matondo 58.

Kampla (Leipzig) ni bilo v postavi.

BORUSSIA (D) - WERDER 2:2 (2:1)

Götze 9., Reus 41.; Rashica 7., Friedl 55.

HOFFENHEIM - BORUSSIA (M) 0:3 (0:1)

Plea 43., Thuram 65., Neuhaus 83.

MAINZ - WOLFSBURG 0:1 (0:1)

Tisserand 9.

AUGSBURG - BAYER LEVERKUSEN 0:3 (0:1)

Niederlechner 34./ag, Volland 76., Havertz 84.

Nedelja ob 15.30:

FORTUNA DÜSSELDORF - FREIBURG

Ob 18.00:

KÖLN - HERTHA

Petkova tekma:

UNION BERLIN - EINTRACHT 1:2 (0:0)

Ujah 86.; Dost 48., Silva 62.