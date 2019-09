Najboljši igralec tekme na Weserstadionu Marcel Sabitzer je mojstrsko izvedel prosti strel. Foto: EPA

Rdeči biki imajo že 13 točk, tokrat sta manjkala poškodovani Kevin Kampl in Yussuf Poulsen, ki je postal oče. Pri Werderju se je zelo poznalo, da so manjkali nosilci igre Nuri Sahin, Jujo Osako in Nicklas Füllkrug. Tudi sijajni napadalec Milot Rashica še ni pripravljen, zato je vseh 90 minut sedel na klopi.

Leipzig je povedel v 13. minuti, ko je branilec Willi Orban zadel z glavo po podaji iz kota. V 35. minuti je Marcel Sabitzer mojstrsko izvedel prosti strel z 18 metrov. Z desnico je zavrtinčil žogo prek živega zidu in jo poslal pod prečko.

V 64. minuti je Konrad Laimer prejel drugi rumeni karton, vendar so gostje tudi z igralcem manj odbili vse napade Werderja. Končni izid je postavil rezervist Marcelo Saracchi sedem minut pred koncem.

"Zelo se je poznalo, da je imel Werder veliko poškoodvanih in kaznovanih igralcev. Dobro smo unovčili naše prednosti v prvem polčasu. Nezadovoljen sem le zaradi drugega rumenega kartona za Laimerja, ki ga sodnik ne bi smel pokazati," je poudaril trener Leipziga Julian Nagelsmann, ki je poleti prišel iz Hoffenheima.

Robert Lewandowski je na petih tekmah zadel že devetkrat. Najboljši strelec Bundeslige je kavalirsko prepustil enajstmetrovko Coutinhu. Foto: Reuters

Lewandowski izenačil rekord Janckerja

Trener Kölna Achim Beierlorzer je pripravil zelo obrambno taktiko, ki pa se mu je podrla že v 3. minuti. Joshua Kimmich je zaposlil Roberta Lewandowskega, ki je prišel do strela v kazenskem prostoru. Belgijski branilec Sebastiaan Bornauw je skušal blokitrati strel, a je spremenil smer žoge, ki je preskočila vratarja Tima Horna in končala v mreži.

Poljak je s tem izenačil klubski rekord Carstena Janckerja iz sezone 2000/01, saj je zadel na vsaki izmed uvodnih petih tekem.

Po četrt ure je Coutinho s prostega strela stresel vratnico. Köln je v nadaljevanju prvega polčasa vspostavil ravnotežje, dvakrat je zapretil napadalec Jhon Cordoba, ki je zelo pogrešal Anthonyja Modesta. Drugi udarni napadalec kozličkov je vseh 90 minut sedel na klopi.

Tudi drugi polčas se je začel odlično za gostitelje. Kimmich je podal iz kota, Lewandowski pa je z glavo povišal na 2:0.

Philippe Coutinho iz kroga v krog igra bolje. Brazilec je vsekakor velika okrepitev za Bayern. Foto: Reuters

Prvi gol Coutinha za Bayern

Po uri igre je Coutinho že krenil sam proti vratom, ko ga Klingsley Ehizibue podrl v kazenskem prostoru. Sodnik Patrick Ittrich je pokazal Nigerijcu še rdči karton. Lewandowski, ki je v zadnjem letu in pol izvajal vse najstrožke kazni za Bayern, je izvajanje prepustil Coutinhu. Brazilec je ukanil Horna s strelom po sredini vrat, a so njegovi soigralci prehitro krenili v kazenski prostor. Tudi ponovljeno enajstmetrovko je unovčil za 3:0. To je bil njegov prvi gol v dresu Bayerna.

Končni izid je postavil Ivan Perišić v 73. minuti z levico po protinapadu, podal je Coutinho.



"Zelo sem zadovoljen z zadnjim tednom. V Ligi prvakov proti Crveni zvezdi smo zadeli trikrat, tokrat štirikrat. Na teh dveh tekmah lahko gradimo naprej," je pojasnil Niko Kovač, ki je lani prav septembra in oktobra prejel največ kritik, spomladi pa je Bayern ujel pravi ritem.

5. krog:

SCHALKE - MAINZ 2:1 (1:0)

Serdar 36., Harit 89.; Onisiwo 74.

BAYERN - KÖLN 4:0 (1:0)

Lewandowski 3., 48., Coutinho 62., Perišić 73.

RK: Ehizibue 58./Köln

BAYER LEVERKUSEN - UNION BERLIN 2:0 (2:0)

Volland 20., Alario 25.

RK: Polter 64./Union

HERTHA - PADERBORN 2:1 (1:0)

Dilrosun 10., Wolf 52.; Zolinski 54.

FREIBURG - AUGSBURG 1:1 (1:1)

Höler 23.; Niederlechner 39.

WERDER - RB LEIPZIG 0:3 (0:2)

Orban 13, Sabitzer 35., Saracchi 83.

RK: Laimer 64./Leipzig

Kampl (Leipzig) je poškodovan.

Nedelja ob 15.30:

BORUSSIA (M) - FORTUNA DÜSSELDORF

Ob 18.00:

EINTRACHT - BORUSSIA (D)

Ponedeljek ob 20.30:

WOLFSBURG - HOFFENHEIM