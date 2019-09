Nogometaši Leipziga so bili precej bolj zadovoljni po koncu tekme. Foto: Reuters

Pri gostiteljih je manjkal Kevin Kampl zaradi poškodbe gležnja. Niko Kovač tokrat ni računal na Ivana Perišića, ki je zadel proti Mainzu, Philippe Coutinho je igral le nekaj zadnjih minut, saj je priletel iz Los Angelesa, kjer je igral za reprezentanco Brazilije. Na ogrevanju se je lažje poškodoval David Alaba, v obrambi ga je zamenjal Jerome Boateng.

Lewandowski unovčil sijajno podajo Müllerja

Bavarcem je uspel sanjski štart. V 3. minuti je Thomas Müller na sredini igrišča na levi strani odvzel žogo Lukasu Klostermannu in sijajno zaposlil Roberta Lewandwoskega. Poljski napadalec je stekel sam proti vratarju Petru Gulacsiju in ga matiral z desno nogo.

To je bil že sedmi zadetek najboljšega strelca Bundeslige v letošnji sezoni. Poljak, ki ni prišel do izraza v dresu Poljske v Stožicah in tudi ne proti Avstriji, ima seveda precej boljše soigralce v Münchnu.

Robert Lewandowski in Thomas Müller sta zrežirala vodilni gol Bavarcev. Foto: Reuters

Videosodnik posredoval pri najstrožji kazni

Gostje so bili veliko boljši tekmec, drugi zadetek je visel v zraku. V 37. minuti sodnik Sascha Stegemann zelo hitro pokazal na belo točko, Marcel Sabitzer naj bi pohodil Lucasa Hernandeza v kazenskem prostoru. Francoz je padel kot pokošen. Oglasil se je videosodnik, ki kontakta ni videl, Stegemann pa si je ob stranski črti še enkrat ogledal posnetek in pokazal, da sta igralca trčila in prekrška ni bilo.

Forsberg izenačil z bele točke

V sodnikovem dodatku prvega polčasa je Thiago izgubil žogo na svoji polovici, Timo Werner je zaposlil Yussufa Poulsena, ki ga je Hernandez nespretno podrl v kazenskem prostoru. Z bele točke je Emil Forsberg izenačil na 1:1, čeprav je Manuel Neuer krenil v pravo smer.

Neuer preprečil preobrat

Gostitelji so prišli prerojeni iz garderobe in nizali priložnosti. Timo Werner je zapretil dvakrat, Neuer pa je odbil nevaren poskus Sabitzerja po uri igre.

Coman in Süle zadela okvir vrat

V 77. minuti je Kingsley Coman po preigravanju prišel do stela z 20 metrov, žoga je zadela rezervista Christopherja Nukunkuja in spremenila smer, v visokem loku je letela proti vratom, a jo je Gulacsi s konicami prstov preusmeril v okvir vrat.

Emil Forsberg je izenačil z bele točke tik pred koncem prvega polčasa, ko so bili rdeči biki v podrejenem položaju. Foto: Reuters

Najlepšo priložnost za zmago rdečih bikov je zapravil Werner, ko je z desne strani streljal naravnost v Neuerja minuto pred koncem. V zadnji akciji na tekmi je Joshua Kimmich iz prostega strela podal pred vrata, kjer je Niklas Süle strljal z glavo. Žoga bi končala v mreži, a jo je Gulacsi z roko malce preusmeril in oplazila je vratnico.

Nagelsmann pogrešal Kampla

"V prvem polčasu se nismo znašli, v drugem delu pa smo imeli več priložnosti in zaslužili smo si točko. Na sredini igrišča se je poznalo, da je manjkal Kampl. Nimamo veliko pravih menjav zanj," je poudaril trener Leipziga Julian Nagelsmann, ki je poleti prišel iz Hoffenheima.

Kovač: Prvi polčas najboljši v zadnjem letu

"Prvi polčas je bil najboljši v zadnjem letu, verjatno kar najboljši od mojega prihoda v München. V najbolj neugodnem trentku smo prejeli zadetek za 1:1, seveda nas je to jezilo. Mislim, da smo izgubili dve točki. Zadovoljen sem z igro, z izidom pa seveda ne, ker bi morali v prvem polčasu večkrat zadeti," je dodal Kovač.

Marco Reus im soigralci so pripravljeni na veliki obračun z Barcelono v uvodnem krogu Lige prvakov v torek zvečer. Foto: Reuters

Alcacer in Reus blestela v Dortmundu

V prejšnjem krogu je Borussia doživela senzacionalen poraz v Berlinu, novinec v ligi Union je bil boljši s 3:1. Na Westfalnu so črno-rumeni stresli jezo nad farmacevti (4:0).

V 28. minuti sta Nadiem Amiri in Karim Bellarabi naredila veliko napako, nista se uspela dogovoriti, kdo bo imel žogo, Achraf Hakimi jo je odvzel in z desne strani podal predložek pred vrata, Paco Alcacer pa je iz bližine z levico zatresel mrežo.

V 50. minuti je Jadon Sancho z desne strani podal v sredino kazenskega prostora, Alcacer je lepo prepustil žogo kapetan Marcu Reusu, ki je z desno nogo zatresel malo mrežico. V zadnjih minutah je Bayer vse moči usmeril v napad, kar sta kaznovala Raphael Guerreiro in Reus.

"Prikazali smo odlično igro, pristop je bil pravi od prve minute. V torek prihaja Barcelona, vsi se veselimo tega izziva. Velikokrat smo že igrali z madridskim Realom, nikoli pa še z Barco. Motiv bo izjemen, stadion je razprodan," je poudaril Mats Hummels, ki se je poleti vrnil v Dortmund iz Münchna.

4. krog:

FORTUNA DÜSSELDORF - WOLFSBURG 1:1 (1:1)

Giesselmann 17.; Weghorst 29.

BORUSSIA (D) - BAYER LEVERKUSEN 4:0 (1:0)

Alcacer 28., Reus 51., 90., Guerreiro 83.

MAINZ - HERTHA 2:1 (1:0)

Quaison 40., St. Juste 88.; GrujiĆ 83.

AUGSBURG - EINTRACHT 2:1 (2:0)

Richter 35., Niederlechner 43.;Paciencia 73.

KÖLN - BORUSSIA (M) 0:1 (0:1)

Plea 14.

UNION BERLIN - WERDER 1:2 (1:1)

Andersson 14./11-m; Klaassen 5./11-m, Füllkrug 55.

Klaassen je zapravil 11-m v 55. minuti.

RK: Subotić 89.; Sahin 91.

RB LEIPZIG - BAYERN 1:1 (1:1)

Forsberg 45./11-m; Lewandowski 3.

Kampl ni bil v postavi Leipziga zaradi poškodbe gležnja.



Nedelja ob 15.30:

HOFFENHEIM - FREIBURG

Ob 18.00:

PADERBORN - SCHALKE