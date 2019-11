Odlični napadalec Goncalo Paciencia je bil neustavljiv. Foto: Reuters

Najhujši poraz Bayerna po 4. aprilu 2009, ko sta Edin Džeko in Grafite uprizorila pravi šov za zmago Wolfsburga s 5:1 na poti do presenetljivega naslova. To je bil začetek konca za Jürgena Klinsmanna na klopi Bayerna.

V zadnjih tednih Bayern niza slabe predstave. V Augsburgu je osvojil le točko (2:2), proti Unionu doma (2:1) je Manuel Neuer obranil najstrožjo kazen, v torek je bil Bochum na pragu senzacije v drugem krogu nemškega pokala, a je Thomas Müller v predzadnji minuti zrežiral preobrat (1:2). O slabi igri se ni veliko govorilo, če je bil na koncu izid pravi ... Vse do danes.

Eintracht je na domači zelenici vedno neugoden tekmec in Kovač se je odločil za res nenavadno postavo. David Alaba je igral na položaju osrednjega branilca. Joshua Kimmich je igral na sredini igrišča poleg Thiaga, Javi Martinez pa je bil znova na klopi.

Jerome Boateng je bil maja že na izhodnih vratih Allianz Arene. Predsednik Uli Hoeness mu je svetoval naj si poišče nov klub, a interesentov ni bilo, zato je ostal v Münchnu. Po poškodbah Lucasa Hernandeza in Niklasa Süleja je znova v prvi postavi, a njegova forma je slaba. Foto: Reuters

Videosodnik razveljavil enajstmetrovko in izključil Boatenga

V 9. minuti so se začele velike težave serijskih nemških prvakov. Goncalo Paciencia je po protinapadu krenil sam proti Neuerju, Jerome Boateng pa je nespretno podstavil nogo. Sodnik Markus Schmidt mu je pokazal rumeni karton in dosodil najstrožjo kazen. To bil bila sijajna odločitev za Bavarce, a oglasil se je videosodnik. Prekršek je bil nekaj centimetrov zunaj kazenskega prostora, kar je pomenilo rdeči karton in prosti strel.

Lewandowski nadaljeval izjemen niz

Gostitelji so premoč kronali v 25. minuti, ko strel Djibrila Sowa blokiral Alaba, žoga se je odbila do Filipa Kostića, ki je s šestih metrov z levico poslal žogo od vratnice v mrežo. Devet minut zatem je razigrani Sow z volejem s petih metrov povišal na 2:0 po podaji Kostića. Robert Lewandowski je zadel na vsaki prvenstveni tekmi v letošnji sezoni in tudi v Frankfurtu je bil natančen. Alphonso Davies je zaposlil Poljaka, ki se je hitro obrnil in iz igre vrgel Davida Abrahama in Martina Hintereggerja, nato pa iz sedmih metrov ukanil še Frederika Rönnowa.

Robert Lewandowski je odigral 300. tekmo v nemškem prvenstvu. V letošnji sezoni je zadel na vseh tekmah Bundeslige, kar je nov rekord. Brez Poljaka bi se Bavarci znašli v še precej slabšem položaju na lestvici. Foto: Reuters

Kapetan Abraham kaznoval veliko napako Gnabryja

Bayern je imel največjo premoč v zadnjih minutah prvega polčasa. Eintracht se je rešil do odmora in v 49. minuti povišal na 3:1. Serge Gnabry je izgubil žogo pred svojim kazenskim prostorom, Bas Dost je na desni strani našel Dannyja da Costo, ki je poslal natančen predložek na oddaljeno vratnico, kjer je kapetan David Abaraham z drsečim štartom potisnil žogo v mrežo.

Hinteregger preskočil Pavarda

Po uri igre je Kostić podal iz kota, Benjamin Pavard je bil prekratek, Hinteregger pa je z glavo s petih metrov ukanil Neuerja. Kovač je prepozno v igro poslal Kingsleyja Comana, Javija Martineza in Leona Goretzko. Philippe Coutinho in Gnabry sta bila popolnoma razglašena in bi morala ob odmoru ostati v garderobi.

Niko Kovač ima naslednji teden dve novi težki nalogi. Posebej derbi z dortmundsko Borussio bo velik test. Samo zmaga bi umirila številne kritike njegovega dela. Foto: Reuters

Izjemna akcija Silve

Končni izid je postavil Paciencia, ki je v 85. minuti le še podstavil desnico po sijajni akciji Andreja Silve. Portugalec je preigral Alabo v kazenskem prostoru in podal pred vrata.

Predsednik Uli Hoeness, ki 15. novembra ne bo več kandidiral za nov mandat, je imel znova tisti pogled na častni tribuni. Vsekakor se obeta pester teden v Münchnu, v sredo je na sporedu tekma Lige prvakov proti Olympiacosu.

Kovač: Nikoli se ne predajam!

"80 minut smo igrali z igralcem manj in res je bilo težko. V drugem polčasu smo igrali zelo slabo. Naredili smo veliko napak pri enostavnih podajah. Težko je zdaj govoriti, kako se bo odločilo vodstvo kluba," se je Kovač zavedal, da je položaj zelo zaostren.

"Še nikoli nisem doživel višjega poraza v vlogi trenerja. Nikoli se ne predajam! Vedno sem bil borec, lani smo bili v podobnem položaju, pa smo spomladi osvojili dvojno krono," je na novinarski konferenci poudaril Kovač.

"Ključen je bil rdeči karton za Boatenga. To je bilo za nas veliko boljše kot enajstmetrovka in nadaljevanje enajstih proti enajstim. Ko se je Bayern zbral in pritisnil za 2:2, smo zadeli za 3:1," je bil zadovoljen trener Eintrachta Adi Hütter, ki je lani izgubil vse tri tekme proti Bayernu (0:5, 0:3 in 1:5). Njegovi varovanci so pretekli kar 14 km več (117:103).



Marcus Thuram je dosegel odločilni zadetek v Leverkusnu. Foto: Reuters

"Der Klassiker" popravni izpit za Kovača

Naslednjo soboto ob 18.30 bo na Allianz Areni na sporedu "Der Klassiker" med Bayernom in dortmundsko Borussio, ki je s 3:0 odpravila Wolfsburg.

Thuram obdržal Mönchengladbach na vrhu

Na vrhu lestvici se je utrdila Borussia iz Mönchengladbacha, ki je odnesla tri točke iz Leverkusna (1:2). Odločilni zadetek je dosegel Marcus Thuram tri minute pred odmorom. V drugem polčasu farmacevti silovito pritisnili, a nikakor niso uspeli izenačiti.

10. krog:

HOFFENHEIM - PADERBORN 3:0 (3:0)

Skov 2., Kaderabek 15., Locadia 25.



BORUSSIA (D) - WOLFSBURG 3:0 (0:0)

T. Hazard 52., Guerreiro 58., Götze 88./11-m



RB LEIPZIG - MAINZ 8:0 (5:0)

Sabitzer 5., Werner 30., 48., 87., Nkunku 35., Halstenberg 38., Poulsen 44., Mukiele 50.

Kampl (Leipzig) je bil na klopi.



BAYER (L) - BORUSSIA (M) 1:2 (1:2)

Volland 25.; Wendt 18., Thuram 42.

RK: Bailey 96./Bayer



EINTRACHT - BAYERN 5:1 (2:1)

Kostić 25., Sow 33., Abraham 49., Hinteregger 61., Paciencia 85.; Lewandowski 37.

RK: Boateng 9./Bayern



WERDER - FREIBURG 2:2 (1:1)

Rashica 9., Gebre Selassie 59.; Petersen 28., 93.

RK: Haberer 87./Freiburg



Danes ob 18.30:

UNION BERLIN - HERTHA



Nedelja ob 15.30:

FORTUNA DÜSSELDORF - KÖLN



Ob 18.00:

AUGSBURG - SCHALKE