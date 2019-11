Arsene Wenger si želi znova prevzeti enega izmed evropskih velikanov. Foto: Reuters

Karl-Heinz Rummenigge se je v sredo srečal s 70-letnim Wengerjem. Izkušeni Wenger je poudaril, da si želi novega izziva, in delo pri serijskem nemškem prvaku bi ga seveda zelo zanimalo. Tudi legendarni Lothar Matthäus je v studiu televizijske postaje Sky potrdil, da je Wenger resen kandidat za trenerja do konca sezone.

"Wenger je v sredo popoldne poklical Rummeniggeja in izrazil željo, da bi postal glavni trener. Vodstvo našega kluba zelo ceni Wengerja, a trenutno ni naša izbira," so zapisali pri Bayernu.

Wenger je bil že leta 1994 kandidat za glavnega trenerja pri Bayernu, nato pa je med letoma 1996 in 2018 sedel na klopi Arsenala.

Allegri ne govori nemško

Rummenigge zelo ceni Massimiliana Allegrija, ki je prost, potem ko je poleti končal uspešno delo pri Juventusu. Njegova glavna težava je, da slabo govori angleško, nemško pa sploh ne razume.

Ten Hag želi dokončati delo pri Ajaxu

Erik ten Hag, ki se je izkazal na klopi Ajaxa, je bil med letoma 2013 in 2015 trener druge ekipe Bayerna. Zelo dobro pozna strukturo kluba, odlično govori nemško, a prost bi lahko postal šele poleti 2020.

54-letni Flick, ki je bil osem let pomočnik nemškega selektorja Joachima Löwa, bi lahko najmanj do konca jesenskega dela, morda pa tudi do konca sezone, ostal na klopi Bayerna.

Najboljši strelec Bundeslige Robert Lewandowski je zadel na vseh letošnjih prvenstvenih tekmah. Večkrat jo je v preteklih letih zagodel tudi nekdanjim soigralcem iz Dortmunda. Foto: Reuters

Na zadnjih štirih tekmah razlika v zadetkih 20:2

V soboto ob 18.30 na Allianz Areno prihaja dortmundska Borussia, ki je v silovitem naletu. Premagala je Wolfsburg s 3:0, nato pa Inter s 3:2 po zaostanku z 0:2.

Bayern je v zadnjih štirih sezonah na domači zelenici povozil Borussio (5:1, 4:1, 6:0 in 5:0). Še posebej "petarda" 6. aprila letos je odmevala. Ta zmaga je bila ključna za sedmi zaporedni naslov Bayerna. To je bila največja zmaga Kovača na klopi Bavarcev.

Zorc: V Münchnu taktika ni v ospredju, treba je igrati moško

"Naša bilanca v Münchnu je res grozljiva. Axel Witsel je dejal, da smo imeli doma proti Bayerna "jajca", v Münchnu pa pač ne. Na tem težkem gostovanju taktika ni v ospredju, treba je igrati moško. Od prve minute moramo biti pripravljeni na trdo igro. Prepričan sem, da v Münchnu že nekaj časa govorijo o tej tekmi, zagotovo bodo vroči. Bayern je imel velike težave, a verjemite mi, da bo v soboto pripravljen," je poudaril športni direktor Borussie Michael Zorc.

Po polomu v Frankfurtu z 1:5 je moral Kovač oditi. Bayern zaostaja točko za dortmundsko Borussio in sobotni "Klassiker" bo še posebej napet.

11. krog, petek ob 20.30:

KÖLN - HOFFENHEIM

Sobota ob 15.30:

HERTHA - RB LEIPZIG

MAINZ - UNION BERLIN

SCHALKE - FORTUNA DÜSSELDORF

PADERBORN - AUGSBURG

Ob 18.30:

BAYERN - BORUSSIA (D)

Verjetni postavi:

Bayern: Neuer, Pavard, Javi Martinez, Alaba, Davies, Kimmich, Müller, Goretzka, Gnabry, Coman, Lewandowski.

Borussia (D): Bürki, Piszczek, Akanji, Hummels, Schulz, Witsel, Delaney, Hakimi, Brandt, Hazard, Paco Alcacer.

Sodnik: Felix Zwayer

Nedelja ob 13.30:

BORUSSIA (M) - WERDER

Ob 15.30:

WOLFSBURG - BAYER LEVERKUSEN

Ob 18.00:

FREIBURG - EINTRACHT