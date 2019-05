Igor Bišćan je na klopi Rijeke jeseni zamenjal Matjaža Keka. Foto: www.alesfevzer.com

Rijeka je petič v svoji zgodovini in drugič v zadnjih treh sezonah osvojila pokal. Pred 6.742 gledalci na stadionu Aldo Drosina so zadeli Antonio Čolak (13.), Tibor Halilović (40.) in Zoran Kvržić (84.), za Dinamo pa je bil uspešen nekdanji član Celja Mislav Oršić (63.).

V 73. minuti je pri izidu 2:1 11-metrovko za Zagrebčane zapravil Dani Olmo, njegov strel je Simon Sluga ubranil. Na belo točko je sodnik pokazal zaradi igranja z roko v kazenskem prostoru. Dinamo, za katerega je Petar Stojanović igral vso tekmo, je v svojem 22. finalu doživel sedmi poraz.

Najljepši trenutak godine za sve one kojima je Rijeka u srcu! Još jednom bravo dečki i hvala navijači! #ZajendosmoRijeka #KupHrvatske #Važjenaš pic.twitter.com/Ca7jITnFWq — NK Rijeka (@NKRijeka) 22. maj 2019

Kvržić podal in zadel

Nogometaši iz hrvaške prestolnice so bolje začeli tekmo, a je nato Rijeka iz prve priložnosti po strelu iz kota povedla. Pet minut pred koncem prvega polčasa je Kvrzić sijajno preigraval na desni strani kazenskega prostora in podal pred vrata, tam pa je iz bližine zatresel mrežo Halilović.

Dinamo je v drugem polčasu krenil na vse ali nič in po nizu priložnosti znižal po dobri uri igre, ko je Oršić v mrežo z 10 metrov pospravil odbito žogo. V 69. minuti je njegov strel z roba kazenskega prostora zletel malo mimo vratnice.

Končni izid je Kvržić dobrih pet minut pred koncem postavil z mojstrovino, ko je najprej sijajno ustavil žogo, nato pa jo na desni strani kazenskega prostora z diagonalnim strelom poslal v zgornji kot.

Doma niso odigrali niti ene tekme

Rijeka je na poti do finala izločila Križevce (0:9), Varaždin (1:2), Lokomotivo Zagreb (1:2) in Inter Zaprešić (1:2). Vse tekme je igrala v gosteh.

V ligi Dinamo razred zase

V hrvaškem prvenstvu ima krog pred koncem Dinamo 89 točk, Rijeka 66, Hajduk 62 in Osijek 59. Zagrebčani so so se v tej sezoni prebili tudi v osmino finala Evropske lige, kjer jih je marca ustavila Benfica.