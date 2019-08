Jadon Sancho je bil z golom in podajo junak na razprodanem stadionu Westfalen. Foto: Reuters

Niko Kovač je že na Audijevem pokalu sredi tedna sporočil, da pričakuje okrepitve. Predvsem Leroy Sane je zelo blizu Münchna, Manchester City zahteva več kot 100 milijonov evrov, a danes se je pokazalo, da Bavarci nujno potrebujejo širši kader.

Dortmundčani, ki so lani zapravili kar devet točk naskoka v boju za naslov, so letos odločeni, da bodo prvič po maju 2012 osvojili naslov nemškega prvaka. Lucien Favre še ni mogel računati na odmevne okrepitve, Mats Hummels, Julian Brandt in Thorgan Hazard še niso igrali. Blestel je hitri najstnik Jadon Sancho.

Paco Alcacer, ki je bil v lanski sezoni joker s klopi, je tokrat začel srečanje in dosegel vodilni zadetek. Foto: Reuters

Neuer preprečil ekspresno vodstvo Borussie

Že v prvi akciji na tekmi je Niklas Süle izgubil žogo na desni strani, gostitelji so izvedli protinapad, Marco Reus je prišel do strela s petih metrov, a se je z izjemno parado izkazal Manuel Neuer.

Po četrt ure so nadzor nad srečanjem prevzeli Bavarci, ki so si priigrali najlepšo priložnost v 23. minuti, ko je strel Kingsleyja Comana z roko odbil Marwin Hitz. Sedemkratni zaporedni nemški prvaki so imeli v prvem delu kar 63-odstotno posest žoge.

Alcacer kaznoval veliko napako Thiaga

V 48. minuti je Thiago na sredini igrišča izgubil žogo, odvzel mu jo je Jadon Sancho, ki je ušel po desni strani in na robu kazenskega prostora zaposlil Paca Alcacerja, ki je z natančnim strelom z desnico poslal žogo tik ob vratnici v mrežo.

V 58. minuti je imel Bayern izjemno priložnost za izenačenje. Joshua Kimmich je z desne strani podal pred vrata, kjer je Coman streljal z glavo s petih metrov, Hitz se je izkazal z odlično obrambo, nato pa je Manuel Akanji z golove črte izbil poskus Roberta Lewandowskega.

Marco Reus je prejel nagrado za najboljšega nemškega nogometaša v pretekli sezoni. Foto: Reuters

Sancho sijajno zaključil protinapad

Bavarci so vse moči usmerili v napad in v 69. minuti so črno-rumeni sijajno izvedli protinapad. Raphael Guerreiro je z zunanjim delom nogometnega čevlja lepo zaposlil Sancha, ki je ušel po desni strani in poslal žogo med nogama Neuerja v mrežo.

Kovač na klopi ni imel nobenega napadalca. Serge Gnabry je poškodovan, vstopila sta Renato Sanches in Benjamin Pavard, ki pa jima poteka srečanja ni več uspelo preobrniti.

"Nismo izkoristili svojih priložnosti, imeli smo jih veliko. Narekovali smo ritem tekme, a naredili dve napaki, ki ju je Borussia unovčila. Zadovoljen sem s pripravami, a to je bila šele prva tekma. Seveda smo razočarani," je pojasnil Kovač.

Nemški superpokal, Dortmund:

BORUSIA DORTMUND - BAYERN 2:0 (0:0)

81.365; Paco Alcacer 48., Sancho 69.

Borussia (D): Hitz, Piszczek (80./Wolf), Akanji, Toprak, Schulz, Witsel, Weigl, Sancho (81./Bruun Larsen), Reus, Guerreiro (75./Hakimi), Paco Alcacer.

Bayern: Neuer, Kimmich, Süle, J. Boateng, Alaba (70./Renato Sanches), Thiago (80./Pavard), Goretzka, Tolisso, Müller (66./Davies), Coman, Lewandowski.

Sodnik: Daniel Siebert