Slovenijo do začetka Lige narodov prihodnjo jesen čakajo le prijateljske tekme. Foto: www.alesfevzer.com

V kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2012 je bila Slovenija v svoji skupini četrta, nato dvakrat tretja. Drugič je tretje mesto prinašalo še dodatne kvalifikacije, nato pa sta sledili še dve četrti mesti v skupini s po šestimi ekipami. Uspeh so lovili trije zelo ugledni slovenski selektorji, izšlo se ni nikomur.

Matjažu Keku, Slaviši Stojanoviću in Srečku Katancu v zadnjih petih kvalifikacijskih ciklih reprezentance ni uspelo popeljati na veliko tekmovanje. Foto: MMC RTV SLO

Tudi točkovna uspešnost je skoraj po pravilu 50-odstotna. Zaznamo le majhna odstopanja, od 14 do 16 osvojenih točk na cikel. Posledično je Slovenija tudi na Fifini lestvici v zadnjih devetih letih krepko padla, od visokega 17. mesta leta 2010 do 65., ki ga zaseda trenutno. Krivulja je z nekaj nihanja vidno v padanju. Vsi se sprašujemo, kaj manjka in kako v prihodnje stvari vendarle izboljšati.

Vseh zadnjih pet ciklov so bili zraven Jokić, Matavž, Iličić in Krhin, gledano v celoti pa se je generacija zamenjala. Samo v zadnjem letu je Matjaž Kek vpoklical 38 igralcev in jih 24 preizkusil na igrišču. In kot smo lahko slišali, se bo iskanje nadaljevalo. Kajti dokler v osrčju zvezne vrste, kjer zdaj delujeta Krhin in Kurtić, ne bo igralca, ki lahko 10 ali 15 metrov vodi žogo in jo nato varno poda, tudi ne bo želenega rezultata. Vsekakor zahtevna strateška naloga za strokovni svet Nogometne zveze.

Če potegnemo črto, je Slovenija po kakovosti dejansko nekje na meji. Ravno toliko, da lahko upamo, ne moremo pa računati, da se bo uvrstila na veliko tekmovanje. Naslednjič bomo upali čez dve leti.

