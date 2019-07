Steve Bruce je zamenjal Rafaela Beniteza. Foto: EPA

"Izjemno ponosen sem, da so me imenovali za glavnega trenerja Newcastla. To je moj klub iz otroštva, zanj je navijal tudi moj oče. To je zares poseben trenutek zame in mojo družino," je ob imenovanju dejal Bruce.

58-letni angleški strokovnjak, ki je kot igralec največji pečat pustil pri Manchester Unitedu, je na trenerski poti vodil številne klube. Deloval je pri Sheffield Unitedu, Huddersfieldu, Wiganu, Birmingham Cityju, Crystal Palacu, Sunderlandu, Hull Cityju, Aston Villi in Sheffield Wednesdayu.

Newcastle je minulo sezono Premier lige končal na 13. mestu. Benitezu je sicer vodstvo kluba ponudilo podaljšanje pogodbe, a jih je Španec zavrnil in podpisal s kitajskim klubom Dalian Yifang.