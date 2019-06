V četrtfinalu pred štirimi leti je čilski branilec Jara z umazano potezo sprovociral Cavanija, ki je bil nato izključen, Urugvaj pa je izpadel. Zdaj je Cavani porazil Čile in priigral rojakom soočenje s Perujem, namesto s Kolumbijo, ki je kot edina skupinski del sklenila s tremi zmagami. Foto: Reuters

V 82. minuti tekme na sloviti Maracani v Riu de Janeiru je Jonathan Rodriguez z leve strani poslal predložek v čilski kazenski prostor, kjer je v svojem značilnem slogu skočil in bliskovito zasukal glavo Edinson Cavani. Perfekten strel z glavo je bil preveč za vratarja Gabriela Ariasa. Edini gol je prinesel sladko zmago Urugvaju, pri čemer pa je Cavani prišel še do dodatnega zadoščenja.

Pred štirimi leti Jara zmagovalec dvoboja s Cavanijem

Do skoka in že 48. gola na 113. tekmi za Urugvaj je El Matador prišel pred oči Gonzala Jare. Natanko pred štirimi leti na Copi Americi 2015 je prišlo do znamenitega incidenta, ko je z vsemi žavbami namazan čilski branilec med prerivanjem potisnil prst v zadnjično odprtino Cavanija. Urugvajski napadalec je razumljivo burno reagiral in udaril Jaro, zaradi česar je bil izključen. Ker VAR-a takrat še ni bilo, sodniki niso bili dovzetni za Cavanijeva pojasnila.

Na koncu je incidentni četrtfinale v čilski prestolnici pripadel Čilu z golom Mauricia Isle v 81. minuti, Urugvaj pa je tekmo končal le z 9 igralci. Sledil je pohod Čila do zgodovinskega prvega naslova prvaka Južne Amerike, ki so ga nato ubranili še leto pozneje na posebni Copi Americi Centenario, ob stoletnici najstarejšega celinskega nogometnega tekmovanja na svetu.

V četrtfinalu osrednji dvoboj Kolumbija – Čile

Z zmago je Urugvaj prehitel Čile in osvojil skupino C, v kateri se je druga tekma Ekvador – Japonska razpletla z remijem 1:1, kar je pomenilo, da obe reprezentanci odhajata domov. V primeru zmage Ekvadorcev ali Japoncev, bi morali domov Paragvajci, ki so se tako kot zadnji prebili v izločilne boje 46. Cope Americe.

Paragvaj zdaj v četrtek v Porto Alegreju čaka gostiteljica Brazilija. V petek sledi dvoboj Argentina – Venezuela v Riu de Janeiru, pozneje v večeru še osrednji obračun četrtfinalov Kolumbija – Čile v Sao Paulu, za konec pride v soboto še par Urugvaj – Peru v Salvadorju.

46. COPA AMERICA

SKUPINA C, 3. krog:

ČILE - URUGVAJ 0:1 (0:0)

Cavani 82.

EKVADOR - JAPONSKA 1:1 (1:1)

Mena 35.; Nakadžima 15.

ČETRTFINALE

Petek ob 2.30:

BRAZILIJA - PARAGVAJ (Porto Alegre)

Ob 21.00:

VENEZUELA - ARGENTINA (Rio de Janeiro)

Sobota ob 1.00:

KOLUMBIJA - ČILE (Sao Paulo)

Ob 21.00:

URUGVAJ - PERU (Salvador)

Polfinale bo 2. in 3. julija, finale pa 7. julija ob 22.00 v Riu de Janeiru.