Proti Poljski je imel Matjaž Kek v skladu z lastnimi besedami prav vsaj 90 odstotkov stvari. S postavitvijo in ostrim pristopom je htro prirezal krila Poljakom, ki so v Ljubljani prikazali bore malo, potem ko so bili spomladi razred zase v skupini G s štirimi zmagami in razliko v golih 8:0. Foto: BoBo

"Kar se tiče športa smo Slovenci lahko danes kar ponosni," je selektor Matjaž Kek sklenil uvodni nagovor na novinarski konferenci po najpomembnejši zmagi Slovenije v Stožicah, ko je z 2:0 padla Poljska.

6. september 2019 se je v Španiji spisal zgodovinski kolesarski dan, kar je navdahnilo selektorja, da je postavil Primoža Rogliča in Tadeja Pogačarja za zgled za soočenje z doslej stoodstotno Poljsko, ki do obiska Ljubljane kot edina reprezentanca v okviru kvalifikacij za Euro 2020 sploh ni prejela gola.

Dolgo sva se pogovarjala o njegovi vlogi. Tisto žogo je nekdo vzel, nekdo mu ji je podal, on je podal in nekdo je zaključil vse skupaj. Od igralca na tej ravni to tudi pričakuješ. Upam, da ste videli tudi šprinte Romana Bezjaka, da ste videli željo igralcev. O Iličićevi osupljivi podaji za 2:0

Z ostrino hitro prišli Poljakom do živega

"To je bila velika, prava tekma v dobrem ambientu. Ko premagaš vodilnega v skupini, je to v danem trenutku, v katerem smo bili, velik plus in velik zagon. Če pa si budala, te lahko to spelje tudi na napačno razmišljanje. Za razliko od tekme z Avstrijo smo izpolnil kar smo obljubili - šli smo na glavo. Vedeli smo, kako priti Poljakom do živega," je Kek bil vidno zadovoljen, da so njegovi izbranci na zelenici prikazali napovedani znoj in kri.

Ob prvem napadu na tekmi se je ostro zaustavilo Poljake, sledila sta še dve trda dvoboja, že v 4. minuti je porumenel kasnejši junak Aljaž Struna. A to je bilo dovolj, da so se gostje omehčali in prepustili sredino igrišča Slovencem. Petkov večer v polnih Stožicah (sedmi največji obisk v zgodovini domačih tekem Slovenije) se je končal z utišanimi poljskimi navijači na južni tribuni in navdušenimi obrazi otrok na severni tribuni.

Briljantni šah - mat v izvedbi Iličić - Šporar

Poziv k napolnitvi Stožic proti Izraelu

"Na začetku se je čutila nervoza, saj je bilo pet igralcev v enajsterici drugačnih od postave v Latviji. Ni pa pošteno z moje strani izpostavljati kogarkoli. Pri takih menjavah so vedno žrtve, ki jih sprožiš s svojimi razmišljanji, so pa tudi junaki. Danes je eden, jutri je lahko nekdo drug. Vidite, kaj lahko naredi voljni moment. Slovenci moramo od tu graditi naprej. Kvaliteta Poljske je bila vidna, a srce Slovencev je bilo večje. Potem je prišla tudi igra, z njo pa tudi zaslužena zmaga. Zmagali smo zasluženo. Pridite v ponedeljek, igralci bodo šli še enkrat na glavo. Nas bo pa čakal težek nasprotnik," je Kek misli preusmeril proti naslednji tekmi z neposrednim tekmecem za 2. mesto.

Neverjeten preobrat v razpoloženju, potem ko se je točno pred letom dni 6. septembra 2018 v Stožicah s porazom proti Bolgariji (1:2) začela neslavna Liga narodov. Če so se po izpadu v Ligo D, navijači pogovarjali o Gibraltarju, se zdaj lahko o resnem boju za uvrstitev na evropsko nogometno prvenstvo. Poljska 12, Avstrija 9, Izrael in Slovenija po 8 točk, na Euro 2020 peljeta prvi dve mesti, pri čemer Slovenci za razliko od ostale trojice nima možnosti popravnega izpita prek zaključnega boja Lige narodov.

Aljaž Struna popeljal Slovenijo v vodstvo

Prišli bodo tudi težki trenutki

''Danes je igrala Slovenija, ki je sprovocirala publiko. In to tako, da so zelo glasni poljski navijači kar malce utihnili. Potrebujemo čisto misel. Prišli bodo tudi težki trenutki, tega se zavedam, saj nisem od včeraj v nogometu. Zavedam se, kako težko je, a storjena je ena osnova. Slovenija je potrebovala tako zmago," je poudaril Kek, ki se ni želel vračati v preteklost, 10 let nazaj, ko je v prvem selektorskem mandatu s 3:0 premagal Poljsko v Mariboru in naredil velik korak proti SP-ju 2010 v Južni Afriki.

Slovenija je zdaj nanizala dve kvalifikacijski zmagi, kar ji je nazadnje uspelo oktobra 2014 (1:0 proti Švici in 2:0 pri Litvi), na začetku boja za Euro 2016. Vse od neuradnega januarskega reprezentančnega termina 2017 oz. 20 tekem se je čakalo, da je slovenska obramba na dveh zaporednih tekmah ostala nepremagana.

Meni je bilo najbolj v veselje, ko sem po koncu videl Benedejčiča, kako se veseli. Takšne stvari v nogometu mi dajejo motiv in zagon. Najlepši trenutek zmage za Keka.

Z imenom izpostavil le Bezjaka

"Zelo nerad govorim o posameznikih. Pri vseh sem videl dosti dobrega. Dokler bomo govorili o posameznikih in ne o ekipi sam ne bom zadovoljen. Danes je zmagala Slovenija," je svojo trenersko mantro ponovil Kek, a je vseeno znal izpostaviti ravno obrambno trdnost in postavitev, ki ni dopustila Poljski ene res velike priložnosti. Vseeno je izpostavil neutrudno delo osrednje naveze Rene Krhin - Jasmin Kurtić in kot edinega poimensko Romana Bezjaka, ki je iz prve postave izrinil Miho Zajca: "Upam, da ste videli tudi vse šprinte Romana Bezjaka."

Novinarska konferenca selektorjev po tekmi Slovenija - Poljska

"Morali smo biti zreli, taktično disciplinirani, ko smo izgubili žogo. Vseeno se je še zgodilo enkrat ali dvakrat, da ni bilo vse v redu. Malo me moti, da smo v 2. polčasu šli na trenutke pregloboko na svojo polovico," je selektor podčrtal ključno izboljšanje v primerjavi s spomladanskim začetkom kvalifikacij.

Proti Izraelu je vodstvo Slovenije zdržalo le 7 sedem minut. Proti Severni Makedoniji so Slovenci vodili 13 minuti, tokrat so kekci pol ure vodili z golom prednosti, preden so z briljantno podajo Josipa Iličića podvojili vodstvo in ga zadržali vse do konca.

Izrael ima dan več počitka

"Sam razmišljam samo še o Izraelu. V glavi imam že, kako bo v soboto potekala regeneracija in trening tistih, ki niso igrali. Nadaljne priprave v nedeljo in dan za tekmo. Zagotovo bomo morali zarotirati, zato tudi imamo 21 igralcev. Po kartonih se vrača kapetan Bojan Jokić, videli bomo, kako je s poškodbo Domna Črnigoja. Malo mi gre na živce, da imajo en dan več počitka, a se v vzroke tega ne bom vtikal," je 57-letni Mariborčan nakazal, da bo osvežil prvo enajsterico, že zaradi prednosti Izraelcev, ki imajo namesto zdaj standardnih 72 ur med tekmama, na voljo 96 ur predaha. Zato tudi ne čudi Kekovo svarilo: "Mogoče bodo v določenem trenutku Izraelci celo nevarnejši kot nocoj Poljaki."

Ocene tekme in igralcev po algoritmu Sofascore