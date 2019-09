Albert Celades bo prvič vodil ekipo v španskem prvenstvu. Foto: EPA

54-letni Marcelino je v Valencio prišel maja 2017 in ekipo dvakrat popeljal do četrtega mesta v prvenstvu. Maja je osvojil tudi španski kraljevi pokal, ko so netopirji ugnali Barcelono v Sevilli z 2:1. Poteza vodstva kluba je presenetljiva, saj ima Valencia štiri točke, toliko jih je zbrala tudi Barcelona, ki brani naslov.

43-letni Celades je nekdanji selektor mladinskih španskih ekip do 16 in do 18 let. Bil je tudi pomočnik trenerja pri madridskem Realu.

Celades je bil odličen vezist, ki je iz mladinske šole Barcelone prišel v prvo ekipo. Blestel je predvsem v sezoni 1997/98, ko je bil trener Louis van Gaal. V sezoni 1999/00 je igral za Calto in v Vigu pokopal madridski Real (1:0). Kraljevi klub ga je nato vzel v svoje vrste, a je v zvezdniški zasedbi igral bolj malo. Med letoma 2000 in 2005 je bil večinoma rezervist.

4. krog, petek ob 21.00:

MALLORCA - ATHLETIC BILBAO

Sobota ob 13.00:

REAL MADRID - LEVANTE

Ob 16.00:

LEGANES - VILLARREAL

Ob 18.30:

REAL SOCIEDAD - ATLETICO MADRID

Ob 21.00:

BARCELONA - VALENCIA

Nedelja ob 12.00:

EIBAR - ESPANYOL

Ob 14.00:

ALAVES - SEVILLA

Ob 16.00:

CELTA VIGO - GRANADA

Ob 18.30:

VALLADOLID - OSASUNA

Ob 21.00:

BETIS - GETAFE