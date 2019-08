Roberto Torres je Osasuni zagotovil nepričakovano točko. Foto: Reuters

Katalonci so bili znova zelo oslabljeni. Manjkali so poškodovani Lionel Messi, Luis Suarez in Ousmane Dembele. Po porazu v uvodnem krogu v Bilbau z 0:1 je Barca znova ostala brez polnega izkupička na gostovanju.

Gostitelji so povedli že v 7. minuti, ko je Brandon Llamasa z desne strani podal v kazenski prostor, kjer so branilci Barcelone pozabili na Roberta Torresa, ki je z volejem z levico s petih metrov zabil žogo pod prečko. Gostje so imeli več kot 70-odstotno posest v prvem polčasu, a so bili v zaključku akcij nezbrani.

16-letni Anssumane Fati je pravi dragulj Barcelone. Zelo dobro je izkoristil minutažo, ko so trije zvezdniki poškodovani. Foto: Reuters

Rezervista Fati in Arthur zrežirala preobrat

Ernesto Valverde je ob odmoru povlekel pravo potezo. Nelsona Semeda je zamenjal 16-letni Anssumane Fati, ki je izenačil v 51. minuti. Z glavo je poslal žogo v mrežo z desetih metrov po natančnem predložku Carlesa Pereza.

V 53. minuti je vstopil še Arthur in enajst minut pozneje poskrbel za preobrat. Znova je podal Perez, Arthur pa si je v kazenskem prostoru naravnal žogo na desnico in jo z diagonalnim strelom s 13 metrov poslal v mrežo.

Torres kaznoval neumnost Piqueja

Devet minut pred koncem je veliko neumnost naredil Gerard Pique. Sanjurju Oier je skušal obdržati žogo v igri, Pique pa je skočil visoko v zrak in z roko ustavil poskus. Sodnik Juan Martinez Munuera je pokazal na belo točko. Pique res ni namerno igral z roko, a je obenem še zadel Oierja v nogo. Zares nespretna poteza branilca in tudi protesti Kataloncev niso pomagali. Torres je poslal Marca Andreja ter Stegna v napačno smer za veliko veselje na stadionu El Sadar.

V zadnjih minutah je Barcelona pritisnila. Najlepšo priložnost je zapravil Perez v 90. minuti, ki mu po podaji Arthurja ni uspelo ukaniti vratarja Rubena.

3. krog:

SEVILLA - CELTA VIGO 1:1 (0:0)

Vazquez 81.; D. Suarez 84.

ATHLETIC BILBAO - REAL SOCIEDAD 2:0 (0:0)

Williams 11., Raul Garcia 28.

OSASUNA - BARCELONA 2:2 (1:0)

R. Torres 7., 81./11-m; Fati 51., Arthur 64.

Ob 19.00:

GETAFE - ALAVES

LEVANTE - VALLADOLID

Ob 21.00:

BETIS - LEGANES

Nedelja ob 17.00:

VALENCIA - MALLORCA

Ob 19.00:

ATLETICO MADRID - EIBAR

ESPANYOL - GRANADA

Ob 21.00:

VILLARREAL - REAL MADRID