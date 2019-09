Joker Thomas v zadnji minuti popeljal Atletico na vrh, Bale rešil točko Reala

Valencia ugnala Mallorco

Madrid - MMC RTV SLO

26-letni Ganec Thomas Teye Partey je šest minut po vstopu v igro priigral tri točke Atleticu. Foto: Reuters

Nogometaši madridskega Atletica so v 3. krogu španskega prvenstva premagali Eibar s 3:2, potem ko so po 19 minutah zaostajali z 0:2. Jan Oblak in soigralci so z maksimalnimi devetimi točkami na vrhu.