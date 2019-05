Vratar Kepa Arrizabalaga je bil junak na Stamford Bridgeu. Foto: Reuters

Eintracht, ki je v Bundesligi na četrtem mestu, je prikazal odlično predstavo in bil v podaljšku bližje finalu. Prva tekma se je končala z 1:1, isti izid pa je bil tudi tokrat po rednem delu in po 120 minutah. Pri strelih z bele točke so imeli gostje že veliko prednost (1:3), a je nato izjemni vratar Kepa Arrizabalaga obranil strela Martina Hintereggerja in Goncala Paciencie v četrti in peti seriji. Eden Hazard, ki ni imel svojega večera, je bil natančen in veliko veselje modrih se je začelo.

Chelsea ima zadnjo letošnjo priložnost za lovoriko. V finalu ligaškega pokala je bil po izvajanju 11-metrovk boljši Manchester City, v Pokalu FA pa Manchester United. V Premier ligi je iz boja za naslov izpadel že pred časom, a si je v prejšnjem krogu že zagotovil četrto mesto in Ligo prvakov.

Eden Hazard ni blestel v 120 minutah, unovčil pa je odločilno najstrožjo kazen. Foto: Reuters

Loftus Cheek edini strelec v prvem polčasu

Nemci so morali zadeti na povratni tekmi in na začetku tekme so imeli pobudo. V 14. minuti je nevaren strel Dannyja da Coste iz voleja odbil Kepa. Chelsea se je zbral po 20 minutah, strel Davida Luiza z glavo je pred golovo črto izbil Makoto Hasebe. V 28. minuti je Hazard na levi strani našel Rubena Loftusa Cheeka, ki si je naravnal žogo na desnico in jo z natančnim diagonalnim strelom poslal mimo Trappa v malo mrežico. Ob odmoru so imeli modri vse pod nadzorom.

Jović izsilil podaljšek

Tudi drugi polčas je precej bolje začel Eintracht. Mijat Gačinović je v kazenskem prostoru zaposlil Luko Jovića. Sijajni napadalec, ki bo prihodnjo sezono igral za madridski Real, je z desnico matiral Kepo za 1:1. Do konca rednega dela sta mreži mirovali in na vrsti je bil podaljšek.

Martin Hinteregger je zelo slabo izvedel strel z bele točke. Foto: Reuters

Izjemno posredovanje Davida Luiza pred golovo črto

Precej nevarnejši so bili izbranci Adija Hütterja. V 100. minuti je rezervist Sebastian Haller že ukanil Kepo, a je Davidu Luizu čudežno uspelo izbiti žogo pred golovo črto. Izjemno posredovanje Brazilca. V 105. minuti je napadalec Haller poskušal še z glavo, vendar je Davide Zappacosta z glavo odbil žogo pred golovo črto.

Zadetek Azpilicuete upravičeno razveljavljen

V drugem delu podaljška je bil boljši Chelsea. V 116. minuti je vratar Trapp ujel visok predložek, pritekel je kapetan Cesar Azpilicueta, mu jo izbil iz rok in z ramenom poslal v mrežo. Sodnik Ovidiu Alin Hategan je zadetek seveda razveljavil.

Jović izsilil podaljšek na Stamford Bridgeu

Kepa obranil strela Hintereggerja in Paciencie

Na vrsti so bile enajstmetrovke. V drugi seriji je Azpilicueta zelo slabo streljal v desni spodnji kot in Trapp je bil na mestu. Jonathan de Guzman je v tretji seriji zanesljivo zadel za 1:3 in vse je kazalo na zmago Eintrachta. Hinteregger je v četrti seriji streljal preveč po sredini vrat in Kepi je uspelo stisniti nogi skupaj. Luiz je bil zanesljiv izvajalec, nato pa je Paciencia, ki je vstopil v 119. minuti, streljal v levo stran, Kepa pa je z izjemno parado žogo odbil. Hazard je bil natančen in Chelsea bo po letu 2013 znova naskakoval zmago v Evropski ligi.

Le šest minut so netopirji upali na preobrat

Valencia, ki je prejšnji teden po vodstvu na stadionu Emirates izgubila z 1:3, je začela odločno. Povedla je v 11. minuti, ko je Rodrigo Moreno z leve strani podal na daljšo vratnico, pritekel je Kevin Gameiro in iz bližine zatresel mrežo. Le šest minut je trajalo zadovoljstvo na Mestalli. Vratar Petr Čech je poslal dolgo žogo na polovico gostiteljev, kjer je Alexandre Lacazette z glavo podaljšal žogo proti vratom, Aubameyang pa si jo je zaustavil in jo z roba kazenskega prostora mojstrsko poslal z desnico v mrežo.

Pierre Emerick Aubameyang je bil junak na Mestalli. Foto: Reuters

Sanjska predstava Aubameyanga

V 50. minuti je Aubameyang ušel po desni strani in podal do Lucasa Torreire, ki je v kazenskem prostoru zaposlil Lacazetta. Francoski napadalec se je otresel branilca Cristiana Piccinija in z natančnim diagonalnim strelom potrdil vozovnico za Baku. V 58. minuti je po strelu Rodriga Morena nogo podstavil Gameiro in izid je bil znova izenačen (2:2).

Topničarji niso popuščali, čeprav so bili z nogo in pol že v finalu. V 69. minuti je Ainsley Maitand Niles ušel po desni strani in podal pred vrata, kjer je Aubameyang z drsečim štartom poslal žogo ob vratnici v mrežo s petih metrov. Izjemni Gabonec je hat-trick dosegel dve minuti pred koncem, ko je z desne strani poslal žogo pod prečko po podaji rezervista Henrika Mhitarjana.

Uvrstitev v finale tako Arsenala kot Chelseaja v Evropski ligi kot Liverpoola in Tottenhama v Ligi prvakov pomeni, da bodo prvič za oba prestižna naslova evropskih klubskih tekmovanj tekmovali zgolj angleški klubi.

POLFINALE, povratni tekmi:

CHELSEA - Eintracht Frankfurt * 5:4 (1:1, 1:0) 1:1

40.853; Loftus-Cheek 28.; Jović 49.

11-m (4:3): Haller (0:1), Barkley (1:1), Jović (1:2), Azpilicueta (Trapp brani), de Guzman (1:3), Jorginho (2:3), Hinteregger (Kepa brani), Luiz (3:3), Paciencia (Kepa brani), Hazard (4:3)

* - po streljanju 11-m

Valencia - ARSENAL 2:4 (1:1) 1:3

44.481; Gameiro 11., 58.; Aubameyang 17., 89., Lacazette 50., 69.

Izida prvih tekem. Finale bo v sredo, 29. maja, v Bakuju.