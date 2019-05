Maurizio Sarri pri navijačih Chelseaja ne uživa veliko podpore, a za turbulentno sezono, v kateri so Londončani utrpeli kar nekaj bolečih porazov, se lahko odkupi z zmago v Evropski ligi. Foto: Reuters

Nogometaši s Stamford Bridgea imajo lepo priložnost, da se v četrtek na povratni tekmi uvrstijo v finale Evropske lige, potem ko so na prvi tekmi v Frankfurtu remizirali z 1:1.

Ta lovorika bi mi veliko pomenila, kajti v letošnji sezoni sem na tekmah Evropske lige izdatno pomagal svoji ekipi. Kar zadeva tekme in dosežene zadetke, trenutno uživam v najboljšem obdobju v dresu Chelseaja. Ruben Loftus-Cheek

To bo za klub iz Londona zadnja letošnja priložnost za lovoriko. V finalu ligaškega pokala je po izvajanju 11-metrovk klonil pred Manchester Cityjem, v FA-pokalu ga je izločil Manchester United, v ligi je iz boja za naslov izpadel že pred časom, a si je v prejšnjem krogu že zagotovil četrto mesto in Ligo prvakov.

Sarri: Eintracht je zelo nevaren!

Njegov strateg Maurizio Sarri, za katerim je turbulentna sezona, je prepričan, da si njegovi varovanci letos lovoriko zaslužijo, a najprej se bodo morali v finale, ki ga letos gosti Baku, uvrstiti. "Naloga je težka, kajti igramo proti zelo dobri in žilavi ekipi (Frankfurt je v prejšnjem krogu Bundeslige s kar 6:1 izgubil v Leverkusnu, op. a.), o tem smo se lahko prepričali že na prvi tekmi. Ekipa igra dinamičen in agresiven nogomet. Ko se ji ponudijo priložnosti, je zelo nevarna. V polfinalu moraš proti močni ekipi igrati z močno ekipo. Težko je biti v tem delu tekmovanja favorit," je povedal Italijan, ki na tekmi zaradi poškodbe stegenske mišice ne bo mogel računati na N'Goloja Kanteja.

Nogometaši Chelseaja pred zadnjim treningom v Cobhamu. Foto: Reuters

Nad nemškega prvoligaša brez Kanteja

Prav Kantejeva odsotnost najverjetneje pomeni, da bo v začetno enajsterico uvrščen Ruben Loftus-Cheek. "Ponujena nam je lepa priložnost, želimo jo izkoristiti. Vseakakor tekme ne bomo jemali zlahka," je na novinarski konferenci dejal 23-letni Anglež. Dodal je: "Ta lovorika bi mi veliko pomenila, kajti v letošnji sezoni sem na tekmah Evropske lige izdatno pomagal svoji ekipi. Kar zadeva tekme in dosežene zadetke, trenutno uživam v najboljšem obdobju v dresu Chelseaja."

V začetno enajsterico Eintrachta se vrača izvrstni 25-letni hrvaški napadalec Ante Rebić, ki pa že več kot mesec dni ni dosegel zadetka. Nazadnje se je med strelce vpisal na prvenstveni tekmi v Gelsenkirchnu 6. aprila. Foto: Reuters

Vrača se Rebić, Hütterju skrbi povzroča Hazard

Eintracht si še ni zagotovil nastopanja v Ligi prvakov za naslednjo sezono. V to ligo se lahko uvrsti z zmago v finalu Evropske lige ali s četrtim mestom v domači Bundesligi, ki ga varovanci Adija Hütterja zaenkrat uspešno držijo, a ob koncu sezone bodo morali igrati pravzaprav brezhibno, če bodo želeli odbiti napade Borussie iz Mönchengladbacha, Wolfsburga in Hoffenheima. V Hütterjevo začetno enajsterico se vrača izvrstni hrvaški napadalec Ante Rebić, ki na prvi tekmi ni imel pravice do nastopa. Pri sestavljanju taktike za četrtkovo tekmo na Bridgeu največ pozornosti nemški strateg posveča Edenu Hazardu, najboljšemu posamezniku Chelseaja v letošnji sezoni. "Gre za enega najboljših nogometašev na svetu. Igralec, ki bi si ga želel vsak klub. V dvobojih je odličen, zelo je dinamičen. Moraš ga podvajati in ga izločiti iz igre," je še povedal Hütter.

Trener Valencie Marcelino Garcia Toral verjame v preobrat na Mestalli in uvrstitev v finale. Foto: Reuters

Marcelino upa na bučno podporo

Vroče bo tudi na Mestalli, kjer bo Arsenal branil prednost dveh zadetkov s prve tekme na Emiratesu (3:1). Trener Marcelino Garcia Toral je na prvi tekmi eksperimentiral z neuigrano formacijo, kar je njegovo ekipo drago stalo. Vseeno je njegovim varovancem uspela odlična generalka za povratni obračun, prejšnji konec tedna so se v španskem prvenstvu s 6:2 znesli nad zadnjeuvrščeno Huesco. Tudi sicer 53-letni Španec verjame v preobrat in napredovanje v finale. "Imamo lepe možnosti za finale, če bo vsa Mestalla dihala z nami od začetka. Prepričan sem, da bomo imeli nekaj težkih obdobij, a na tekmo gremo z zavedanjem, da lahko zmagamo. Potrebujemo zmago z 2:0. Od svojih varovancev pričakujem pametno in umirjeno igro. Želim si, da si bodo upali in napadali. Obenem ne smemo pozabiti na obrambo, kajti nasprotna ekipa ima vrhunske napadalce. Na prvi tekmi nam je dokazala, da zna kaznovati vsak trenutek nepozornosti," je dejal Marcelino.

Valencia se lahko letos uvrsti v prvi veliki evropski finale po letu 2004, ko so 'netopirji' pod vodstvom Rafaela Beniteza z 2:0 v finalu Pokala Uefa na Ulleviju v Göteburgu premagali Olympique iz Marseilla.

Smo motivirani, nasprotnik ima zelo dobre nogometaše, še posebej pozorni bomo morali biti na naše obrambne naloge in obenem bomo morali izkoristiti najmanjšo priložnost na drugi strani igrišča. 90 minut je zelo veliko časa, ostati bomo morali zbrani. Unai Emery

Emery: Če hočeš zmagati, moraš zadeti

A najprej morajo Marcelinovi izbranci ugnati ekipo 'gospoda Evropska liga' Unaija Emeryja. Moža, ki je kar trikrat zapored osvojil to tekmovanje s Sevillo. S topničarji mu letos ni šlo vse po načrtih, v zaključku Premier lige je zapravil kar nekaj priložnosti za četrto mesto, ki vodi v Ligo prvakov, zdaj pa se bo Španec z ekipo iz severnega Londona skušal v elitno evropsko tekmovanje uvrstiti z zmago v finalu Evropske lige. "V Valencio smo prišli po zmago. Če želiš zmagati, moraš zadeti," je očitno dejstvo na novinarski konferenci pojasnil 47-letnik, ki meni, da sta ekipi po moči zelo izenačeni. "50 : 50. Izid prve tekme ne spremeni ničesar. Tekma bo zelo težka. Smo motivirani, nasprotnik ima zelo dobre nogometaše, še posebej pozorni bomo morali biti na naše obrambne naloge in obenem bomo morali izkoristiti najmanjšo priložnost na drugi strani igrišča. 90 minut je zelo veliko časa, ostati bomo morali zbrani," je še dodal Emery, ki je na klopi Arsenala pred začetkom letošnje sezone zamenjal legendarnega Arsena Wengerja.

Arsenalov strateg Unai Emery je med letoma 2008 in 2012 vodil Valencio. Kljub velikim finančnim težavam kluba, zaradi katerih prva ekipa še vedno nima novega domovanja - stadion Nou Mestalla je po vsem tem času še nedokončan, datum nadaljevanja gradbenih del pa sploh ni predviden -, je 'netopirje' večkrat popeljal do tretjega mesta v La Ligi. Foto: Reuters

Evropska liga, polfinale, povratni tekmi

Danes ob 21.00:

CHELSEA - EINTRACHT 1:1

Prenos na TV SLO 2 in na MMC-ju.

Verjetni postavi:

Chelsea: Arrizabalaga, Azpilicueta, Christensen, David Luiz, Emerson Palmieri, Kovačić, Jorginho, Loftus-Cheek, Pedro, Giroud, Hazard.

Eintracht Frankfurt: Trapp, Abraham, Hasebe, Hinteregger, Da Costa, Rode, Fernandes, Kostić, Gaćinović; Jović, Rebić.

Sodnik: Ovidiu Alin Hategan (Romunija)

VALENCIA - ARSENAL 1:3

Verjetni postavi:

Valencia: Neto, Piccini, Gabriel, Diakhaby, Gaya, Soler, Parejo, Wass, Guedes, Mina, Rodrigo.

Arsenal: Leno, Mustafi, Papastathopoulos, Koscielny, Maitland-Niles, Guendouzi, Xhaka, Kolašinac, Iwobi, Mhitarjan, Lacazette.

Sodnik: Danny Makkelie (Nizozemska)

V krepkem tisku sta izida s prvih tekem. Finale bo v sredo, 29. maja, v Bakuju.