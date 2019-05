Londonska velikana v prednosti - Lacazette in Aubameyang zrežirala preobrat

Povratni tekmi bosta 9. maja

London, Frankfurt - MMC RTV SLO

Pierre-Emerick Aubameyang in Alexandre Lacazette sta bila junaka na stadionu Emirates. Foto: Reuters

Nogometaši Arsenala so na prvi tekmi polfinala Evropske lige premagali Valencio s 3:1. Blestela sta Alexandre Lazacette in Pierre Emerick Aubameyang. V Frankfurtu sta se Eintracht in Chelsea razšla z remijem (1:1).