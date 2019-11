Danci so se znova veselili v Dublinu. Tudi na svetovno prvenstvo leta 2018 so se uvrstili na tem stadionu. Foto: Reuters

Pred večernima tekmama v skupini D so bili v najboljšem položaju Danci, ki so imeli 15 točk, Švicarji eno manj, za Irce, ki so začeli z 12 točkami, pa bi se ob njihovi zmagi morala z ugodnim izidom končati še druga tekma. Švica je v drugem polčasu dosegla pet golov in ugnala Gibraltar s 6:1, kar je bilo na koncu dovolj celo za prvo mesto.

Danski je za preboj na evropsko prvenstvo zadoščala točka. Irci so nujno potrebovali vse tri in v prvem polčasu so pritisnili. Najlepšo priložnost je imel Conor Hourihane, ki je v 35. minuti streljal premalo natančno in Kasper Schmeichel, ki je bil na pravem mestu. Prvi polčas se je končal brez zadetkov.

Martin Braithwaite je spretno preusmeril žogo v mrežo. Foto: Reuters

Danci so zadeli iz prve nevarne akcije. V 73. minuti je Henrik Dalsgaard podal pred vrata, Martin Braithwaite pa se je izognil prepovedanemu položaju in pred vrati mojstrsko preusmeril žogo v mrežo. V zadnjih minutah so gostitelji vse moči usmerili v napad. Pet minut pred koncem je Enda Stevens poslal natančen predložek pred vrata, kjer je Matt Doherty z glavo izenačil.

V štirih minutah sodnikovega dodatka so Irci lovili zadetek za Euro. David McGoldrick ni prišel do strela, Stevens pa je z roba kazenskega prostora meril visoko prek vrat. Ko je Felix Brych odpiskal konec tekme, so Irci popadali po tleh. Razočaranje je bilo ogromno, saj so že v dodatnih kvalifikacijah za svetovno prvenstvo leta 2018 v Rusiji izgubili proti Danski doma z 1:5.

Razmerje v strelih je bilo kar 15:3, v okvir vrat pa 3:1. Irci so imeli osem kotov, Danci pa le tri.

Novi zmagi Španije in Švedske

Španija in Švedska sta imeli v skupini F vstopnici za Euro že zagotovljeni, zadnjo nalogo pa so bolje opravili Španci. Romune so odpihnili s 5:0. Švedi so se Ferskih otokov lotili bolj ležerno, na koncu pa z zadetki Sebastiana Anderssona, Mattiasa Svanberga in Johna Guidettija slavili zanesljivo s 3:0.

Italijani so dobili vseh deset tekem v skupini J. Foto: Reuters

Italijani zbrali maksimalnih 30 točk

V skupini J sta si Euro že prej priigrali Italija in Finska. Azzurri so zmleli Armenijo kar z 9:1 in dosegli še deseto zmago v kvalifikacijah. Ciro Immobile in Nicolo Zaniolo sta zadela po dvakrat na stadionu Renzo Barbera v Palermu.

Že pred današnjim večerom so se na prvenstvo že uvrstile Avstrija in Poljska iz slovenske predtekmovalne skupine, Belgija, Hrvaška, Češka, Anglija, Finska, Francija, Nemčija, Italija, Nizozemska, Portugalska, Rusija, Španija, Švedska, Turčija in Ukrajina.

Skupina D:

IRSKA – DANSKA 1:1 (0:0)

Doherty 85.; Braithwaite 73.

GIBRALTAR – ŠVICA 1:6 (0:1)

Styche 74.; Itten 10., 84., Vargas 50., Faassnacht 57., Benito 75., Xhaka 86.

Lestvica: ŠVICA * 8 5 2 1 19:6 17 DANSKA * 8 4 4 0 23:6 16 IRSKA 8 3 4 1 7:5 13 GRUZIJA 8 2 2 4 7:11 8 GIBRALTAR 8 0 0 8 3:31 0 * - na evropskem prvenstvu

Skupina F:

MALTA – NORVEŠKA 1:2 (1:1)

Fenech 40.; King 7., Sorloth 62.

King je v 67. minuti zapravil 11-m.

ŠPANIJA – ROMUNIJA 5:0 (4:0)

Ruiz 8., Moreno 33., 43., Rus 45./ag, Oyarzabal 92.

ŠVEDSKA – FERSKI OTOKI 3:0 (1:0)

Andersson 29., Svanberg 72., Guidetti 80.

Lestvica: ŠPANIJA * 10 8 2 0 31:5 26 ŠVEDSKA * 10 6 3 1 23:9 21 NORVEŠKA 10 4 5 1 19:11 17 ROMUNIJA 10 4 2 4 17:15 14 FERSKI OTOKI 10 1 0 9 4:30 3 MALTA 10 1 0 9 3:27 3 * - na evropskem prvenstvu

Skupina J:

LIHTENŠTAJN – BiH 0:3 (0:0)

Čivić 57., Hodžić 64., 72.

ITALIJA – ARMENIJA 9:1 (4:0)

Immobile 8., 33., Zaniolo 9., 64., Barella 29., Romagnoli 72., Jorginho 75./11-m, Orsolini 78., Chiesa 81.; Babajan 79.

GRČIJA – FINSKA 2:1 (0:1)

Mantalos 47., Galanopoulos 70.; Pukki 27.