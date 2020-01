David Villa je pri 38. letih postavil kopačke v kot, medtem ko 35-letni Andres Iniesta še vztraja v profesionalnem nogometu in namerava igrati vsaj do konca leta 2021, kolikor ga veže pogodba z Visselom. Foto: BoBo

Vissel Kobe je osvojil sploh prvo lovoriko v svoji 25-letni zgodovini, pri čemer je porazil najtrofejnejši nogometni klub Japonske. Veliki finale cesarskega pokala je bil odločen že v 1. polčasu, ko je Vissel povedel z 2:0. V oba gola je bil vpleten Noriaki Fujimoto, sprva je v 18. minuti izsilil avtogol Tomoye Inukaia, v 38. minuti pa je zadel še sam.

Veliki dan za Hirošija Mikitanija, ki je v klub zadnja leta vložil ogromno denarja in z milijoni zgradil zvezdniško ekipo. Andres Iniesta, Lukas Podolski, David Villa in Thomas Vermaelen kot igralci ter Thorsten Fink kot trener so zvezdniški tujci, a tokrat so glavnino dela opravili Japonci, ki so zaustavili vse napade favoriziranega Antlersa.

Otrok, ki je osvojil svet s Španijo in Barco

V 92. minuti je Podolskega zamenjal David Villa, ki je zaigral na zadnji tekmi kariere. Z osvojitvijo japonskega pokala je El Guaje (otrok po asturijsko) zaokrožil bogato kariero, v kateri je s Španijo postal evropski prvak (2008) in svetovni prvak (2010). Z Barcelono in Atleticom Madridom je bil španski prvak, s Katalonci je osvojil prav vse možne klubske lovorike v sezoni 2010-11. Na 617 uradnih klubskih tekmah je Villa dosegel kar 330 golov, medtem ko je za Španijo na 98 tekmah zabil 59 zadetkov, s čimer je postal rekorder La Roje.

Dočakali krst stadiona, ki je bil predrag za Japonsko

Tradicionalni novoletni pokalni finale si je v živo na novem nacionalnem stadionu ogledalo 57.597 ljudi, kolikor je bilo tudi na voljo vstopnic za krst osrednjega olimpijskega prizorišča. Novi nacionalni stadion - kot se uradno imenuje večnamenski stadion - je nasledil stari Nacionalni stadion, ki je bil osrednje prizorišče olimpijskih iger 1964. Novi objekt je že ob razpisu sprožil afero, prvotni načrti so bili preklicani še pred začetkom gradnje, saj je predvidena večmilijardna ekstravaganca obrnila javno mnenje proti organizatorjem.

Posredoval je sam premier Shinzo Abe in razveljavil razpis ter predpisal nove pogoje. Na koncu je stadion stal več kot 1,5 milijarde evrov, zahteval je več političnih žrtev, zaradi zamud pa je ostal tudi brez tekem svetovnega prvenstva v ragbiju. V času atletskih tekmovanj med poletnimi igrami bo stadion sprejel 60 tisoč gledalcev. Objekt v osrednji četrti Shinjuku bo gostil uvodno slovesnost v petek 24. julija in zaključno slovesnost v nedejlo 9. avgusta.