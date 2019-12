De Bruyne nerešljiva uganka za razglašene topničarje

Everton do točke na Old Traffordu

London - MMC RTV SLO

Kevin De Bruyne je bil najboljši igralec tekme na stadionu Emirates. Foto: Reuters

Na derbiju 17. kroga Premier lige je Arsenal izgubil proti Manchester Cityju z 0:3. Kevin De Bruyne je zablestel z dvema golom in podajo v prvem polčasu. Na Old Traffordu sta se Manchester United in Everton razšla z delitvijo točk (1:1).