Mohamed Salah je z dvema mojstrskima zadetkoma odločil tekmo na Anfieldu. Foto: Reuters

Izbranci Jürgena Kloppa imajo neverjetnih 49 točk, zbrali so 16 zmag, edini točki pa so oddali na Old Traffordu, ko so remizirali z Manchester Unitedom (1:1).

Salah osmešil Fermenio

Gostitelji niso našli pravega ritma v prvem polčasu. Sedem minut pred odmorom so povedli, potem ko je Abdoulaye Doucoure slabo zadel žogo v kazenskem prostoru Liverpoola. Redsi so izvedli sijajen protinapad, Sadio Mane je podal do Salaha, ki je preigral Kika Femenio, si naravnal žogo na desnico in jo velemojstrsko zavrtinčil v mrežo. V 42. minuti je imel veliko priložnost Ismaila Sarr, vendar je zelo slabo zadel žogo.

Gostje zapravili številne priložnosti

V 50. minuti je Mane z glavo zatresel mrežo po podaji Xherdana Shaqirija, vendar se je oglasil videosodnik in zadetek je bil razveljavljen zaradi prepovedanega položaja. Liverpool ni našel prave igre v nadaljevanju. Gostje so bili res neučinkoviti, predvsem Gerard Deulofeu in Sarr sta zapravila največji priložnosti za izenačenje.

Teemu Pukki, ki je Finsko prvič popeljal na evropsko prvenstvo, je zadel za vodstvo Norwicha na stadionu King Power. Foto: Reuters

Kazen je prišla v zadnji minuti rednega dela, ko je rezervist Divock Origi slabo streljal z desetih metrov, žogo je zadel slabo, a prišla je do Salaha, ki je velemojstrsko reagiral in jo s peto poslal v mrežo.

Klopp: Ne moremo briljirati na vsaki tekmi

"To ni bila ravno najlepša tekma. Vseeno sem presrečen s tremi točkami. Res imamo naporen spored tekem in ne moremo briljirati na vsakem srečanju. Watford je bil neugoden tekmec," je poudaril Klopp, ki ga čaka res peklenski teden.

V torek proti Aston Villi, v sredo že v Dohi

V torek se bo Liverpool srečal z Aston Villo v četrtfinalu ligaškega pokala, že v sredo pa ga čaka polfinale svetovnega klubskega prvenstva v Dohi proti mehiškemu Monterreyu, finale bo nato na sporedu v soboto.

Redsi so v Premier ligi neporaženi že 34 tekem zapored, rekord pa drži Arsenal, ki med majem 2003 in oktobrom 2004 ni izgubil 49-krat zapored.

Dan Gosling je z izjemnim lobom odločil na Stamford Bridgeu. Foto: Reuters

Pukki odščipnil dve točki Leicesterju

Tri točke so postale še bolj vredne v nadaljevanju popoldneva, saj je prvi zasledovalec Leicester na King Power stadionu le remiziral z Norwichem (1:1). Izjemni napadalec Teemu Pukki je zadel po protinapadu v 26. minuti. Sedem minut pred odmorom je Jamie Vardy po podaji iz kota streljal z glavo, vratar Norwicha Tim Krul pa je nespretno posredoval in žogo potisnil v lastno mrežo.

Gosling z mojstrskim lobom potopil Chelsea

Tudi Chelsea popušča. Tokrat je izgubil na Stamford Bridgeu proti Bournemouthu z 0:1. Odločil je Dan Gosling v 84. minuti, ko je lobal vratrarja Kepo Arrizabalago, čeprav je bil s hrbtom obrnjen proti vratom. Žoga je prečkovala golovo črto, Cesar Azpilicueta jo je izbil prepozno. Stranski sodnik je dvignil zastavico in glavni delivec pravice Graham Scott je pokazal, da se igra nadaljuje. Oglasil se je videosodnik in priznal zadetek, saj Gosilng ni bil v prepovedanem položaju.

17. krog:

LIVERPOOL - WATFORD 2:0 (1:0)

Salah 38., 90.

BURNLEY - NEWCASTLE 1:0 (0:0)

Wood 58.

CHELSEA - BOURNEMOUTH 0:1 (0:0)

Gosling 84.

LEICESTER - NORWICH 1:1 (1:1)

Krul 38./ag; Pukki 26.

SHEFFIELD UNITED - ASTON VILLA 2:0 (0:0)

Fleck 50., 73.

SOUTHAMPTON - WEST HAM 0:1 (0:1)

Haller 37.

Nedelja ob 15.00:

MANCHESTER UNITED - EVERTON

WOLVERHAMPTON - TOTTENHAM

Ob 17.30:

ARSENAL - MANCHESTER CITY

Ponedeljek ob 20.45:

CRYSTAL PALACE - BRIGHTON