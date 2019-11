Kekova enajsterica, ki so jo poleti 2010 znali izustiti tako otroci kot babice: S. Handanović, Brečko, Cesar, Šuler, Jokić, Radosavljević, Koren, Kirm, Birsa, Dedić/Ljubijankić in Novaković. Foto: Reuters

JAAAAAAAAAAAA(R)! smo pred desetimi leti naslovil članek na MMC-ju in opevali četo Matjaža Keka na čelu z junakom Zlatkom Dedićem, ki je v Mariboru v 44. minuti zadel za veliko zmago nad Rusijo in uvrstitev na svetovno prvenstvo 2010 v Južni Afriki.

Slovenski nogometaši so prvo tekmo v Rusiji izgubili z 2:1. Prav ob koncu tekme je za znižanje izida in upanje v 88. minuti obračuna v Moskvi zadel Nejc Pečnik.

Slovenci so bili na povratni tekmi v razprodanem Ljudskem vrtu gospodarji od prve do zadnje minute. (Velika) Rusija - polfinalistka zadnjega Eura - je delovala nemočno, (mala) Slovenija pa briljirala. Napadalno, brez strahu in z željo, veliko kot Triglav. Po golu Dedića so favorizirani gostje pred očmi ruskega predsednika Dimitrija Medvedjeva vse bolj izgubljali živce. V 67. minuti je rdeči karton dobil Aleksander Keržakov, nato pa v sodnikovem podaljšku še Jurij Žirkov.

Zadnji sodnikov žvižg v Ljudskem vrtu je povzročil pravo evforijo: ulice slovenskih mest so zasedle množice navdušenih navijačev, najbolj vroče pa je bilo v Ljubljani in v Mariboru. "Naše želje, naši cilji, naše sanje so se uresničili. Zgradili smo svojo zgodbo, za navijače, za Slovenijo. Pokazali smo, da znamo in zmoremo," je govoril Kek.

Takrat so igrali Samir Handanović, Mišo Brečko, Marko Šuler, Boštjan Cesar, Robert Koren, Valter Birsa, Milivoje Novaković, Bojan Jokić, Dedić, Andraž Kirm in Aleksandar Radosavljević ter še Pečnik, Dalibor Stevanović in Zlatan Ljubijankić.

