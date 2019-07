Domžalčani so pokazali, da se lahko kosajo z vodilno ekipo švedskega prvenstva. Foto: www.alesfevzer.com

V Domžalah se je zbralo 2043 gledalcev. Foto: www.alesfevzer.com

Domžalčani so gostili Malmö, ki je v pretekli sezoni zasedel tretje mesto v švedski ligi, a še pomembneje ‒ trenutno modri vodijo po polovici prvenstva 2019. Na vrhu Allsvenskan imajo dve točki več od AIK-a, ki ga je Maribor sinoči premagal z 2:1. Foto: www.alesfevzer.com

Domžalski nogometaši so po izločitvi malteškega Balzana odigrali prvi del dvoboja z Malmöjem, ki je v 1. krogu kar z 11:0 izločil Ballymeno United. Gostitelji so pokazali, da se lahko kosajo z vodilno ekipo švedskega prvenstva (imeli so tudi dvakrat več strelov), a je ta vseeno prišla do dragocenih zadetkov v gosteh, kar jo postavlja v vlogo favorita pred povratnim obračunom.

Dva gola z glavo

Nogometaši Domžal so v prvem polčasu imeli nekaj lepih priložnosti, dvakrat so merili za las mimo vrat - v 12. minuti je Shamar Nicholson poskusil z 12 m, Adam Gnezda Čerin pa je v 24. minuti poskusil z volejem z 22 m.

V 37. minuti so le uspeli povesti. Po podaji iz kota Senijada Ibričića je z glavo zadel Shamar Nicholson. Šest minut pozneje so gostje izenačili iz podobne situacije - po podaji Behranga Safarija iz kota je bil v kazenskem prostoru najvišji Rasmus Bengtsson, ki je z glavo meril v spodnji desni kot.

Adam Gnezda Čerin je zadel hitro po vrnitvi z odmora. Foto: www.alesfevzer.com

Domžalčanom je odmor dobro del, saj so že v 48. minuti zadeli za novo vodstvo. Med strelce se je vpisal Adam Gnezda Čerin - na vrhu kazenskega prostora je odigral dvojno podajo z Nicholsonom, po preigravanju je prišel čisto blizu gola in nasprotnega vratarja je premagal s strelom v spodnji desni kot.

Shamar Nicholson je povedel Domžale v vodstvo. Foto: www.alesfevzer.com

Gostje so znova hitro izenačili. Oscar Lewicki je uspešno prodiral po desni strani, preigral je domžalskega nogometaša in poslal nizek predložek na bližnjo vratnico, tam je bil najhitrejši Marcus Antonsson, ki je z levico ugnal Sorčana.

Vmes je še enkrat nevarno, a malo previsoko, z 18 metrov streljal Gnezda Čerin. Novo priložnost so domači imeli v 73. minuti, ko je z glavo poskusil Matej Podlogar, a se je izkazal vratar gostov, tako kot po poskusu Gnezde Čerina globoko v sodniškem dodatku.

EVROPSKA LIGA

2. PREDKROG, prve tekme

DOMŽALE - MALMÖ 2:2 (1:1)

2.043; Nicholson 37., Gnezda Čerin 48.; Bengtsson 43., Antonsson 52.

Domžale: Sorčan, Dobrovoljc, Klemenčič, Sikošek, Ćorluka, Käit, Gnezda Čerin, Mujan (89./Šoštarič Karič), Ibričić (90./Ilić), Vuk (38./Podlogar), Nicholson.

Malmö: Dahlin, Safari, Bengtsson, L. Nielsen (80./Brorsson), Lewicki, Rieks (68./Knudsen), Christiansen, Bachirou, Berget, Rosenberg, Antonsson (77./Mollins).

Sodnik: Michael Fabri.

Povratni tekmi bosta 1. avgusta.

3. PREDKROG

Prve tekme, 8. avgusta:

DOMŽALE/ MALMÖ - UTRECHT/ZRINJSKI

Povratne tekme bodo 15. avgusta.