Aleš Cantarutti je v Portorožu dvignil nemalo prahu z izjavami o nogometu. Foto: BoBo

Dnevi Olimpijskega komiteja Slovenije so potekali med 21. in 23. oktobrom v Portorožu. Šlo je za konferenčni dogodek, na katerem so s številnimi sogovorniki naslovili različne teme s področja stanja športa na sončni strani Alp, med drugim so se posvetili tudi kariernemu razvoju športnikov ter analizirali povezovanje gospodarstva ter športa.

Nogometna zveza Slovenije ni profitna organizacija ali gospodarska družba, temveč je v organizacijskem smislu zveza društev. To pomeni, da ves denar, ki pride v nogomet, pa naj si gre za sponzorska sredstva ali pa nagrade za uvrstitev na tekmovanje, vračamo v širše okolje za razvoj panoge in infrastrukture. V primeru uvrstitve na UEFA Euro 2020 bi NZS med klube in deležnike skozi različne programe razdelila približno 3 milijone evrov, kar je podatek, ki dovolj zgovorno govori sam po sebi. NZS-jev odziv na izjavo Aleša Cantaruttija

Cantarutti dvignil kar nekaj prahu

Na konferenci je spregovoril tudi Aleš Cantarutti, državni sekretar na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo. In zakaj je po eni strani zadovoljen, da se slovenski nogometni reprezentanci ni uspelo uvrstiti na evropsko prvenstvo? "Ker se mi zdi, da gre po tem, ko pridemo na takšno tekmovanje v nogometu, ogromno sponzorskega denarja, tudi tistega, ki bi našel pot do drugih panog in disciplin, v nogomet," je pojasnil svoje uvodne besede in poudaril, da se to dogaja, ker je nogomet medijsko tako izpostavljen. "Malce sem kritičen do nogometa, ampak mislim, da je to lahko dvorezen meč za vse ostale športe," je nadaljeval in dodal: "Včasih lahko naredimo kakšen tehten premislek, pa si rečemo 'aha, mogoče pa je bolj vredno, da ta kolač razdelimo bolj enakovredno'."

Na njegovo izjavo so se z ogorčenjem odzvali na Nogometni zvezi Slovenije, njen odziv objavljamo v celoti:

Odziv NZS na izjavo Aleša Cantaruttija

Pozdravljeni,

Na Nogometni zvezi Slovenije smo ogorčeni nad izjavo državnega sekretarja na Ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo, Aleša Cantaruttija, ki je na okrogli mizi pod okriljem Olimpijskega komiteja Slovenije – Zveze športnih zvez izjavil, da je zadovoljen, da se slovenski nogometni reprezentanci ni uspelo uvrstiti na UEFA Evropsko prvenstvo v nogometu leta 2020. Kot razlog je Cantarutti navedel, da bi se v primeru uvrstitve preveč sponzorskih sredstev vložilo v nogomet in ne v ostale športe.

Na NZS podpiramo vse slovenske športe, zato se vedno iskreno veselimo s košarkarji, rokometaši, kolesarji, smučarji, skakalci, hokejisti, atleti, judoisti, nazadnje pa tudi z odbojkaši in vsemi ostalimi. Tisti, ki poznajo bistvo športa, vedo, da je največja motivacija za športnika športni dosežek in čast, da na največjih tekmovanjih zastopa svojo domovino in tako na lica slehernega navijača nariše nasmeh, solze sreče in občutek ponosa. Občutke, ki jih marsikdaj lahko pričara samo šport. G. Cantarutti s svojo izjavo ni razočaral le širše nogometne družine, ampak tudi več kot 50 tisoč obiskovalcev Stožic v kvalifikacijah za UEFA EURO 2020, več kot deset tisoč Slovencev, ki so leta 2000 spremljali reprezentanco na prvem evropskem prvenstvu v Amsterdamu, več tisoč Slovencev, ki so potovali v Južno Korejo in osem let kasneje v Južno Afriko, ponovno zaradi nastopa nogometne reprezentance. Ravno Amsterdam je pomenil novo obdobje za slovenski ekipni šport, ki ga ob velikih reprezentančnih uspehih doživljamo znova in znova, pa naj bo to v Ljubljani, Istanbulu ali Parizu.

Verjamemo, da besede g. Cantaruttija izražajo osebno stališče in ne predstavljajo stališča OKS – ZŠZ ali Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo, vseeno pa se od oseb, ki predstavljajo državo in njene interese, pričakuje, da v javnih nastopih nastopajo premišljeno, predvsem pa spoštljivo do vseh panog, zlasti nogometa, ki združuje več kot 50.000 registriranih nogometašev in nogometašic, 281 klubov, več tisoč nogometnih delavcev, sodnikov in trenerjev. Panoge, ki se je s člansko reprezentanco kar trikrat veselila uvrstitve na veliko tekmovanje, ki pomeni nepredstavljiv uspeh za državo naše velikosti in nekaj, kar nam v tujini pogosto zavidajo.

Nogometna zveza Slovenije ni profitna organizacija ali gospodarska družba, temveč je v organizacijskem smislu zveza društev. To pomeni, da ves denar, ki pride v nogomet, pa naj si gre za sponzorska sredstva ali pa nagrade za uvrstitev na tekmovanje, vračamo v širše okolje za razvoj panoge in infrastrukture. V primeru uvrstitve na UEFA Euro 2020 bi NZS med klube in deležnike skozi različne programe razdelila približno 3 milijone evrov, kar je podatek, ki dovolj zgovorno govori sam po sebi.

Ob vsem tem stalno vlagamo v mladinske in otroške programe, v klube in v prihodnje generacije, ki jih bomo tudi s pomočjo nogometa vzgajali v pomembne gradnike družbe z močnim občutkom za pripadnost, delovnimi navadami in moralno-etičnimi vrednotami športnika. Posameznike, na katere bomo nekoč ponosni kot družba.

Nogometna zveza Slovenije