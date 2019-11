Avstralska nogometna reprezentanca se je na letošnjem svetovnem prvenstvu uvrstila v osmino finala. Foto: Reuters

Novico je sporočila tamkajšnja nogometna zveza. "To je velik korak k enakopravnosti članov obeh reprezentanc," je razložil predstavnik zveze David Gallop.

Kot poroča BBC, bosta obe reprezentanci prejeli tudi enak delež od komercialnih prihodkov. Izenačeni bodo tudi pogoji priprav in treningov. Do zdaj so v poslovnem razredu leteli le (moški) reprezentanti, to zdaj čaka tudi ženske.

Prvi pomemben korak k enakopravnosti so pred meseci sprožile ameriške nogometašice.