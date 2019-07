"Predstava s prve tekme nas navdaja z optimizmom, zato gremo na povratno srečanje izjemno motivirani, energetsko močnejši in taktično odlično pripravljeni. Favorit ostaja Malmö. Na domačem stadionu igrajo pred svojim občinstvom, tako da nas čaka izjemna kulisa. Kot sem fantom že dejal pred današnjim (torek, op. a.) treningom, gre za izjemen izziv, v tem pa moramo preprosto uživati. Verjamem, da so vsi izjemno motivirani, vendar hkrati sproščeni. Mislim, da smo se res odlično pripravili na vse njihove zahteve ter prav tako našli rešitve za pripravo presenečenja na Švedskem,'' je za spletno stran kluba dejal trener Domžal Simon Rožman.

Varovanci Simona Rožmana so odločeni, da se uvrstijo v tretji predkrog Evropske lige. Foto: www.alesfevzer.com

Malmö je po 18 krogih skupaj z AIK-om na vrhu švedskega prvenstva, oba imata po 37 točk, v zadnjem krogu pa je le remiziral (0:0) z Östersundom.

Adam Gnezda Čerin je na prvi tekmi dosegel zadetek za 2:1. "Takšnih dvobojev ne igramo vsak dan, zato tukaj ni niti približno kakšne nervoze. Smo sproščeni in med seboj se res dobro razumemo. Vemo, kakšen je cilj, vemo, kakšna naloga nas čaka, zato na Švedsko odhajamo samozavestni. Nasprotnika smo dobro preučili, tako da razlogov za skrb ni. Prepričan sem, da je v primeru naše popolne tekme rezultat jasen," napoveduje Gnezda Čerin. Foto: www.alesfevzer.com

Rožman: Stopili smo jim na žulj

''Malmö je v neugodnem položaju, saj imajo pet zaporednih remijev v domačem prvenstvu. Ogromna prednost se je tako stopila, nato pa smo jim na žulj stopili tudi mi. V zadnji prvenstveni tekmi so naredili nekaj rotacij in tako spočili nekaj posameznikov pred četrtkovo tekmo, kar nakazuje, za kako pomembno srečanje gre. To se mi zdi zelo pomemben podatek za moje fante, zato mislim, da smo pripravljeni. Imamo načrt A, imamo načrt B, oba sta odvisna od rezultata, potrebovali pa bomo tudi nekaj športne sreče. Sprva se bo treba uspešno ubraniti, nato pa izkoristiti ponujene priložnosti, ki jih bo zagotovo dovolj,'' je sklenil Rožman.

Domžalam je zelo koristila prestavitev tekme 3. kroga domačega prvenstva proti Muri, ki jo bodo odigrali 12. septembra. Domžalčani so se tako odpočili za obračun z Malmöjem.

NOGOMET

EVROPSKA LIGA

2. PREDKROG, povratna tekma

Četrtek ob 19.00:

MALMÖ - DOMŽALE 2:2

Sodnik: Amaury Delerue (Francija)

Ob 20.00:

OLIMPIJA - YENI MALATYASPOR (TUR) 2:2

Sodnik: Filip Glova (Slovaška)



V odebeljenem tisku je izid prve tekme.