Gattuso je za Milano igral od 1999 do 2012 ter osvojil dva naslova prvaka Italije in dve evropski lovoriki. Maja 2017 je prevzel mladinski pogon Milana. Foto: Reuters

Kot trenerju je Gattusu namreč spodletel glavni cilj. AC Milan je v zadnjem krogu Serie A doživel novo razočaranje, saj tudi v prihodnji sezoni ne bo zaigral v Ligi prvakov. Po zmagah Atalante Josipa Iličića in mestnega tekmeca Interja je Milan sezono sklenil na petem mestu italijanskega prvenstva in ostal brez mesta v elitni Ligi prvakov za sezono 2019/20.

41-letni Gattuso, ki je kot igralec leta 2006 osvojil naslov svetovnega prvaka z Italijo, je trenerske vajeti članskega moštva prevzel pred 18 meseci, novembra 2017, ko je zamenjal odpuščenega Vincenza Montello. Aprila lani je nato podaljšal sodelovanje z Milančani do konca sezone 2020/21, a se je to sodelovanje, kot kaže, hitro končalo po novem razočaranju.

V klubu uradno še niso potrdili trenerske menjave, vendar je novico potrdil sam Gattuso za La Repubblico: "Odločitev za odhod iz Milana ni bila zlahka sprejeta, saj gre za klub, ki ni enako nobenemu drugemu. Vendar pa gre za odločitev, ki jo je bilo treba sprejeti."

Portov Felipe nov soigralec Oblaka

Atletico Madrid se je s Portom dogovoril za odkup srednjega branilca Felipeja. Iz sporočila, ki ga je Porto objavil na spletni strani lizbonske borze, izhaja, da bo Atletico za 30-letnega Brazilca plačal 20 milijonov evrov. Felipe Augusto de Almeida Monteiro, kot se glasita njegovo polno ime in priimek, se je Portu pridružil leta 2016 iz brazilskega moštva Corinthians iz Sao Paula. Že pozimi se je Porto dogovoril še za en bogat prestop branilca. 21-letni brazilski branilec Eder Militao se bo preselil k mestnim tekmecem Atletica Realu Madridu za 50 milijonov evrov.

Neymar se je spravil v težave zaradi prepirov s soigralci v slačilnici PSG-ja in s poizkusom napada na navijača, ki ga je provociral po porazu v finalu francoskega pokala, zaradi česar ga je francoska zveza kaznovala s prisilnim počitkom na treh tekmah. Ukrepal je tudi selektor Tite in Neymarju pred domačim južnoameriškim prvenstvom odvzel kapetanski trak. Foto: Reuters

Atletico na novo sestavlja igralski mozaik, v katerem ima ključno vlogo slovenski reprezentančni vratar Jan Oblak. Francoski nogometni reprezentant Antoine Griezmann je maja javnost obvestil, da po koncu sezone zapušča španskega podprvaka. Španski mediji so v preteklih tednih poročali, da se bo Griezmannova prestopna premija po 1. juliju z 200 milijonov evrov znižala na 120 milijonov. Atleti so se javno že poslovili od kapetana 33-letnega Diega Godina, Lucasa Hernandeza in Juanfrana.

Neymar ne bo kapetan na domači Copi

Selektor Brazilije Tite je zaradi klubske nediscipline degradiral Neymarja, saj mu je pred začetkom Cope Americe vzel kapetanski trak. Pred osmimi meseci je Neymarja doletela velika čast, ko ga je Tite postavil za kapetana reprezentanca. A je muhasti zvezdnik to čast tudi ekspresno zapravil. Kapetanski trak je v nedeljo prevzel Neymarjev klubski soigralec 36-letni Dani Alves, ki bo reprezentanco v tej vlogi vodil že na prijateljskih tekmah proti Katarju in Hondurasu.

Tekmovanje Copa America, znano tudi kot južnoameriško nogometno prvenstvo, se bo s skupinskim delom začelo 14. junija. Osemkratni prvaki Brazilci so v vlogi gostiteljev ter se bodo v skupinskem delu pomerili z Bolivijo, Venezuelo in Perujem.