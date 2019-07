Po težkem derbiju z Mariborom, s katerega so odnesli točko, se zdaj Ljubljančani skušajo čim bolje regenerirati in pripraviti na tekmo proti turški ekipi Malatjaspor. Foto: www.alesfevzer.com

Obračun v Turčiji se je prejšnji četrtek končal z neodločenim izidom 2:2, tako da je še vse odprto pred drugim dvobojem - dva gola v gosteh prinašata prednost, naprej Olimpijo peljeta remija 0:0, 1:1 in seveda zmaga -, ki se bo v ljubljanskih Stožicah začel ob 20. uri.

"Zdaj nas bodo jemali bolj resno"

Pred današnjim večernim treningom zmajev je Hadžić delil misli pred tekmo, najprej je posvaril, da bodo Turki tokrat še bolj nevarni.

"Malatyaspor ima zvezdniško zasedbo in izredno individualno kvaliteto. Naredili bomo vse, da jih presenetimo, čeprav so nasprotniki favoriti. Na prvi tekmi so nas malo podcenjevali. Zdaj nas bodo jemali bolj resno. Bojim se njihove individualne kvalitete, v vsakem trenutku te lahko kaznujejo. Taktično nam ne morejo ničesar skriti in mi ničesar njim. Poskušali bomo napadati, je pa res, da bomo igrali proti ekipi z dobro plačanimi igralci, ki sodijo v višji nivo. A mi se jih ne bojimo, vemo, da znamo igrati, in naredili bomo vse za napredovanje," je povedal Hadžić za klubsko spletno stran.

Njihovo najmočnejše orožje je napad, krilni igralci in napadalci. To bomo morali nevtralizirati, če želimo narediti dober rezultat. Morali bomo biti osredotočeni. Miral Samardžić

Pozval je tudi navijače, naj se na tekmi zberejo v čim večjem številu - za tekmo je za zdaj prodanih 3.500 vstopnic. "Čas je, da navijači pridejo v Stožice. Ne jaz, igralci in člani strokovnega štaba so si to zaslužili. Govorim o vseh v klubu, s predsednikom na čelu. Korektno smo oddelali tako zadnji mesec kot tudi zadnji mesec pretekle sezone, ko smo osvojili pokalni naslov, tako da si zaslužimo nagrado, da bo stadion na tekmi z Malatyasporjem čim bolj poln in da nam navijači pomagajo pri napredovanju," je povedal Hadžić.

Hadžić: Mi bomo šli na glavo, 200-odstotno

Mandarić: Pred nami je Olimpija, kakršno smo si vedno želeli

Tudi predsednik Olimpije Milan Mandarić je v odprtem pismu, ki so ga objavili na klubski spletni strani, pozval navijače, naj obiščejo tekmo, nagovoril pa je vse "prijatelje nogometa v Sloveniji".

Milan Mandarić še ni prodal kluba. Edini vlagatelj, ki je pokazal zanimanje za Olimpijo, je italijanski poslovnež Gabriele Nardin. O tem, kako potekajo morebitna pogajanja in izplačila, pa Mandarić v odprtem pismu ni pojasnil. Foto: www.alesfevzer.com

"To je peta sezona, ki jo delim z vami. V klub sem prišel pred štirimi leti z željo, da skupaj naredimo nekaj dobrega za Olimpijo, za nogomet, za Ljubljano in za vse nas, ki smo ljubitelji tega športa. Veseli me, da lahko rečem, da nam je uspelo. Uspeh je še večji, ko pomislimo na to, da smo se v največji meri opirali na lastne moči, vire in energijo. Ta štiri leta so bila polna zanimivih dogodkov, od katerih bomo v spominu najdlje hranili velike uspehe, ki so Olimpijo vrnili tja, kamor sodi, v vrh slovenskega nogometa in na evropsko nogometno prizorišče. Da bi to uresničili, je bilo treba opraviti veliko dela in zapraviti veliko denarja."

Nato je podal oceno: "Kot pri vsakem drugem poslu ni šlo brez napak in različnih pogledov, pa vendar se moramo na koncu strinjati, da je bila misija uspešna. Zame je nogomet dinamičen športni posel, ki ne da miru. Tempo narekujejo cilji, ki so za Olimpijo vedno visoko zastavljeni. Pričakovanja in zahteve so vedno maksimalni. Zato je zadovoljstvo še večje. Pred nami je Olimpija, kakršno smo si vedno želeli. Gledamo jo, kako iz dneva v dan igra suvereno, raste in pušča vtis zrele ekipe, ki ima samozavest in kakovost."

"Drage Ljubljančanke, dragi Ljubljančani, sedaj ste na potezi vi. Pokažite svojim fantom, ki bodo v četrtek branili barve Olimpije v Evropi, da ste z njimi, da delite njihove želje in sanje. Oni igrajo za vas, zato pridite v Stožice in jim pokažite, da vam ni vseeno. Konec koncev je Olimpija vaš klub," je zaključil.

EVROPSKA LIGA

2. PREDKROG, povratna tekma

Četrtek ob 20.00:

OLIMPIJA - YENI MALATYASPOR (TUR) 2:2

Sodnik: Filip Glova (Slovaška)

V krepkem je izid prve tekme.