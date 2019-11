Novi predsednik Herbert Hainer (levo) je sporočil, da bo Uli Hoeness zdaj častni predsednik kluba. Foto: EPA

Redna letna skupščina v Audijevem Domu v Münchnu je trajala skoraj pet ur. 65-letni Hainer je prejel kar 98,1 odstotka članov kluba (6091 glasov). Le 79 jih je bilo proti, 36 pa se jih je vzdržalo.

Izjemna finančna bilanca

Čeprav je Bayern v Ligi prvakov izpadel že v osmini finala proti kasnejšemu prvaku Liverpoolu (0:0 in 1:3), je finančno leto zaključil s prihodki v višini 750,4 milijona evrov! To je v primerjavi z lanskim letom povišanje za 14,1 odstotka, lani je Bayern zaslužil 657,4 milijona evrov. Finančni šef Jan-Christian Dreesen je bil navdušen, v Audijem Domu je imel dolg govor, kjer je nizal izjemne številke.

Hainer je bil med letoma 2001 in 2016 direktor Adidasa. Foto: Reuters

Bavarci so v zadnjem desetletju letne prihodke zvišali kar za 400 milijonov evrov. Po odbitku davka bo Bayern leto zaključil z dobičkom v višini 52,5 milijona evrov. Borussia Dortmund je imela letos proračun 489,5 milijona evrov.

Flick na klopi vsaj do božiča

Izvršni direktor Karl-Heinz Rummenigge, ki je bil glavni nasprotnik Nika Kovača, je poudaril, da so z začasnim trenerjem Hansijem Flickom sklenili dogovor do konca jesenskega dela. 54-letni strateg bo tako vsaj še mesec dni sedel na klopi Bavarcev. Po veličastni zmagi na "Klassikerju" je nekdanji pomočnik Joachima Löwa v nemški reprezentanci dobil številne pohvale. Njegovi izbranci so odpravili dortmundsko Borussio s 4:0. Če bo ekipa uspešna, bo Flick ostal trener do konca letošnje sezone.

Robben in Ribery prinesla pokala v dvorano

67-letni Hoeness je prejel stoječe ovacije ob slovesu, imel je 18 minut dolg govor, ki ga je zaključil z legendarnimi besedami Giovannija Trapattonija iz novinarske konference leta 1998: "Ich habe fertig!"

Arjen Robben in Franck Ribery sta prinesla pokala za naslov nemškega prvaka in pokalnega zmagovalca. Nizozemec je poleti končal kariero, Francoz pa se je preselil v Firence, a v Münchnu ima še vedno kultni status. Direktor košarkarskega kluba Marko Pešić je prinesel pokal za zmago v nemškem prvenstvu. Hoeness se je zelo zavzel tudi za košarkarje Bayerna, ki igrajo v Evroligi.

Hansi Flick bo vsaj do božiča sedel na klopi Bayerna. Predviden je bil le za vlogo "gasilca" po slovesu Nika Kovača. Po zmagi nad dortmundsko Borussio s 4:0 je prejel številne pohvale in zelo verjetno bo kar do konca sezone na klopi Bavarcev. Foto: Reuters

Kratka, a izjemna nogometna kariera

Za novinarje je bil Hoeness zelo iskan sogovornik, saj je vedno brez dlake na jeziku. Pri bavarskem velikanu je doživel nepozabne trenutke, bil je med najzaslužnejšimi za izjemne uspehe v sedemdesetih letih, ko je Bayern trikrat zapored postal evropski klubski prvak. Z nemško izbrano vrsto vrsto je leta 1972 postal evropski prvak, dve leti zatem pa na domačih tleh še svetovni prvak. Športno pot je zaradi težke poškodbe kolena končal leta 1979.

1. maja istega leta je postal najmlajši menedžer v zgodovini Bundeslige. Podal se je na trnovo pot, saj je imel klub kar sedem milijonov takratnih nemških mark dolgov. V štirih desetletjih je naredil čudeže, Bayern je postal evropski velikan, zrasel je eden najlepših stadionov na svetu Allianz Arena. Sprl se je že z mnogimi nasprotniki v nemškem prvenstvu, čudežno pa je preživel tudi letalsko nesrečo 16. februarja 1982. Za Hoenessa Bayern pomeni smisel življenja.

Uli Hoeness ob glasnem aplavzu in številnih pohvalah ni mogel skriti solz. Predsednik je postal leta 2009, a je moral leta 2014 odstopiti zaradi zaporne kazni (utaja davkov). Na predsedniško mesto se je vrnil po odsluženi kazni novembra 2016. Foto: Reuters

Po prodaji Rummeniggeja nikoli več v dolgovih

Vedno veljal za izjemno varčljivega in preudarnega. Nikoli ni kupoval najbolj dragih nogometašev na svetu, v njegovem obdobju je Bayern postal finančno stabilen klub, vsako leto posluje z dobičkom.

"Ko smo imeli sedem milijonov dolga, sem prodal Karla-Heinza Rummeniggeja za enajst milijonov k Interju v Milano. Kupil sem Lotharja Matthäusa za dva milijona in Rolanda Wolfartha za milijon. Ostal mi je še milijon in nikoli več nismo imeli nobenega kredita v štirih desetletjih," se je pohvalil Hoeness, ki je prepričan, da bo tudi Oliver Kahn uspešno vodil klub. Nekdanji izjemni vratar se bo 1. januarja 2020 pridružil upravenmu odboru, dve leti zatem pa bo nasledil Rummeniggeju na mestu izvršnega direktorja.