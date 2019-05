Izjemni spomaldanski del za nogometaše Bayerna, ki so prvič potrdili naslov na Allianz Areni. Lepotico v Fröttmaningu so odprli leta 2005. Foto: Reuters

Gostje iz Frankfurta so na začetku drugega polčasa izenačili na 1:1, nato pa so jih Bavarci povozili in se veselili prvega naslova na Allianz Areni. Zadnjič so ga na domači zelenici potrdili leta 2000 na olimpijskem stadionu. Dortmundčani so zmagali v Mönchengladbachu (0:2). Končali so na drugem mestu, dve točki so zaostali za Bayernom.

Prehodna sezona v Münchnu ni bila lahka, saj se je vodstvo kluba odločilo, da ne bo pripeljalo okrepitev. To je bila zadnja sezona za Robbna, Riberyja in Rafinho, poleti pa se obetajo številne okrepitve.

Pred pol leta devet točk zaostanka

24. novembra je bil Niko Kovač na izhodnih vratih. Po remiju s Fortuno iz Düsseldorfa na Allianz Areni (3:3) so imeli Bavarci kar devet točk zaostanka za vodilno dortmundsko Borussio. Spomladi so si črno-rum

Foto: Reuters

eni privoščili preveč spodrsljajev, v Műnchnu pa so prejeli "petardo".

Coman napovedal gladko zmago

Kovač je napovedal napad od prve minute in že v 4. minuti si je lahko oddahnil. Thomas Müller je na levi strani kazenskega prostora zaposlil Kingsleyja Comana, ki je z desnico s 15 metrov zatresel mrežo. Vratar Eintrachta Kevin Trapp je imel ogromno dela, kar nekajkrat se je izkazal v prvem polčasu.

V 26. minuti je Serge Gnabry povišal na 2:0 po podaji Davida Alabe, a je posredoval videosodnik in razveljavil zadetek, saj je bil Robert Lewandowski v prepovedanem položaju.

Joker Haller presenetljivo izenačil

Na začetku drugega polčasa je trener gostov Adi Hütter v igro poslal Sebastiana Hallerja in napadalec je iz bližione potisnil žogo v mrežo v 51. minuti, potem ko je David Abraham zadel prečko.

Alaba in Sanchez takoj odgovorila

Le dve minuti so bili gostitelji zaskrbljeni. V 53. minuti je Müller streljal z roba kazenskega prostora, Trapp je žogo le odbil, Alaba pa je pritekel in potisnil žogo v mrežo. Pet minut zatem je Renato Sanches povišal na 3:1 po lepem prodoru po desni strani, Trapp je znova posredoval slabo.

Evrogol Riberyja za 4:1

Navijači so zahtevali, da vstopita Ribery in Robben. Francoz je po uri igre zamenjal Comana, Robben pa je bil že pošteno nestrpen, priložnost je dobil v 67. minuti.

V 72. minuti je Ribery v značilnem slogu švignil mimo braniclev Eintrachta z leve strani in poslal žogo prek Trappa v mrežo. Izjemen lob za piko na i po 12 nepozanbih sezonah v Münchnu,

"Gospod Wembley" končal v slogu

Seveda ni smel manjkati zadetek Robbna, ki je odločil finale Lige prvakov 25. maja 2013 proti dortmundski Borussii (2:1). "Gospod Wembley" je v 78. minuti postabil končni izid iz bližine po podaji Alabe. Predsednik Uli Hoeness je točil solze na lastni tribune. Dva taka velemojstra bo zelo težko nadomestiti.

"Prepričan sem, da bom tudi v naslednji sezoni trener Bayerna. Res nam ni bilo lahko, jeseni so nas že vsi odpisali," je poudaril Kovač, ki so igralci polili s pivom, kar je že tradicija ob naslovih prvaka.

34., zadnji krog:

BAYERN - EINTRACHT 5:1 (1:0)

Coman 4., Alaba 53., Sanches 58., Ribery 72., Robben 78.; Haller 50.

BORUSSIA (M) - BORUSSIA (D) 0:2 (0:1)

Sancho 45., Reus 54.

SCHALKE - STUTTGART 0:0

HERTHA - BAYER LEVERKUSEN 1:5 (1:2)

Lazaro 34.; Havertz 28., Alario 38., 72., 88., Brandt 54.

WERDER - RB LEIPZIG 2:1 (1:0)

Rashica 35./11-m, Pizarro 88.; Mukiele 86.

Kampla ni bilo v postavi Leipziga.

FREIBURG - NÜRNBERG 5:1 (2:0)

Terrazzino 7., Waldschmidt 34., Petersen 53., 56., Grifo 61.; Lowen 69.

MAINZ - HOFFENHEIM 4:2 (0:2)

Brosinski 66./11-m, Boetius 83., 90., Mateta 93.; Belfodil 12., Kramarić 34.

RK: Baumgartner 41./Hoffenheim



WOLFSBURG - AUGSBURG 8:1 (3:0)

Weghorst 21., 37., 55., Knoche 41., Ginczek 57., Rexhbecaj 60., Brekalo 85., Danso 89./ag; Schieber 82.



FORTUNA DÜSSELDORF - HANNOVER 2:1 (0:0)

Hennings 56., Karaman 60.; N. Müller 78.