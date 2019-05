Dieter Hecking je v Bundesligi vodil Hannover, Nürnberg, Wolfsburg in Borussio iz Mönchengladbacha. Foto: EPA

V letošnji sezoni je HSV vse do sredine marca igral odlično in bil na poti nazaj v Bundesligo, kjer je igral od ustanovitve leta 1963 do maja 2018. Sledila je črna serija, ko izbranci Hannesa Wolfa dva meseca niso dosegli niti ene zmage, kar je pomenilo, da so sezono končali na četrtem mestu. Zaostali so točko za Unionom iz Berlina, ki se je nato v kvalifikacijah proti Stuttgartu (2:2 in 0:0) prebil med elito.

54-letni Hecking je jeseni dobival številne pohvale. Oktobra je z Borussio iz Mönchengladbacha odpravil Bayern na Allianz Areni kar s 3:0. Dolgo časa je bil na drugem mestu. Spomladi je sledila kriza in izpad iz mest, ki vodijo v Ligo prvakov. Športni direktor Max Eberl ga je obiskal na domu in mu pojasnil, da bo naslednjo sezono ekipo vodil Marco Rose, ki se je izkazal v Salzburgu. To je bilo veliko razočaranje za Heckinga, ki je imel velike načrte, saj bo Borussia naslednjo sezono igrala v Evropski ligi.

"V mladih letih sem bil navijač Hamburga. Ko je v osemdesetih blestel Kevin Keegan, sem bil redno na tekmah. V naši družini so številni navijači Hamburga. Moj sin je bil res vesel, ko je izvedel, da bom trener njegovega najljubšega kluba," je poudaril Hecking, ki je podpisal enoletno pogodbo. Dodana je tudi klavzula, da se pogodba avtomatično podaljša, če se HSV uvrsti v Bundesligo.

"Vsem je jasno, da je to edini cilj tega kluba. Če bi želel dolgo časa delati v drugi ligi, ne bi podpisal za HSV," je še dodal Hecking.